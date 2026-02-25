Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil - Son Dakika
Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil

Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
25.02.2026 14:38
Petrol gelirleriyle finanse edilen mega projelere hız veren Suudi Arabistan, artan maliyetler ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 2025'te yaklaşık 73,8 milyar dolar bütçe açığı verdi; Neom ve diğer dev yatırımların finansmanı ekonomi üzerinde baskı oluşturdu.

Petrol gelirleriyle dünyanın en zengin ekonomilerinden biri olan Suudi Arabistan, ülke ekonomisini petrol bağımlılığından çıkarıp turizm ve teknolojiyi odağına alan Vizyon 2030 planı kapsamında devasa bina ve mega yapı projelerine imza attı. Ancak bu fütüristik projeler, maliyetlerin beklenenden çok daha yüksek çıkmasıyla birlikte ülke bütçesinde ciddi bir sarsıntıya yol açtı.

73,8 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE AÇIĞI

Ekonomi yönetiminin bu dev yatırımlar için ayrılan kaynakları koronavirüs sonrası ekonomik toparlanma sürecinde çeşitli altyapı ve teknoloji yatırımlarına kaydırması, petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birleşince Suudi Arabistan 2025 yılını yaklaşık 73,8 milyar dolar bütçe açığıyla kapattı. Özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan 25 milyar dolarlık açık, ülkenin mali bilançosunda dikkat çekici bir kırılma yaratmış durumda.

"AKILLI ŞEHİR" PROJESİNİN FATURASI AĞIR OLDU

Suudi Arabistan'ın en dikkat çeken mega projeleri arasında yer alan "akıllı şehir" Neom, dev eğlence kompleksi Qiddiya ve planlanan 2 kilometre yüksekliğindeki Rise Tower gibi fütüristik yapılar, sadece mimari açıdan değil finansal boyutlarıyla da dünya gündemine oturdu. Ancak petrol gelirlerindeki düşüş bu projeler için ayrılan bütçeyi zorladı ve ülkede mali disiplin tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

DEVLET GELİRLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALDI

Petrolün varil fiyatının Brent bazında 76 dolardan 62 dolara kadar gerilemesi, Suudi Arabistan'ın devlet gelirlerinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 20'lik bir düşüşe yol açtı; bu durum, mega projelerin finansmanını daha da zorlaştırdı.

Uzmanlar, Suudi Arabistan'ın ekonomik çeşitlendirme stratejisinin uzun vadede sürdürülmesinin kritik olduğunu belirtirken, mega ölçekli projelerde maliyet kontrolü ve önceliklendirme ihtiyacını vurguluyor. Planlanan birçok projenin gecikmesi veya bütçe revizyonuna gitmesi gündemde olan bir diğer risk unsuru olarak değerlendiriliyor.

Suudi Arabistan, Teknoloji, Ekonomi, İnşaat, Enerji, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Memis Deniz Memis:
    petrol fiyatı düşmesinden demişler bizde sürekli zam geliyor garip 27 1 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Ne anlatıyo bunlar bo oğlumm, petrol gelirine yakın Umre ve Hac organizasyonlarından, Hurma,ZemZem,hediyelik eşya ve otelcilik gelirleri var 9 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
