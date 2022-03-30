Petroleum Istanbul 2022, yarın kapılarını açıyor - Son Dakika
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Petroleum Istanbul 2022, yarın kapılarını açıyor

30.03.2022 08:46
Petroleum Istanbul 2022, yarın kapılarını açıyor

Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı Petroleum Istanbul 2022, yarın başlıyor.

Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı Petroleum Istanbul 2022, yarın başlıyor.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen fuar, 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fuara yaklaşık 300 firma ve 50 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak Petroleum Istanbul 2022 ile birlikte Gas & Power Network, 4'üncü Elektrik, Doğal Gaz ve Alternatif Enerji, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı da eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Son yıllarda geleneksel ürün segmentlerinin yanı sıra Oto LNG, Oto CNG, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ve İstasyon Marketlerini içine alacak şekilde kapsamı genişletilen fuar ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri için önemli bir iş birliği ortamı sağlayacak.

Büyük Bayii Toplantısının yanı sıra elektrikli ve alternatif yakıtlı araçlar, akaryakıt istasyonlarında yeni nesil yazar kasa uygulamaları ve çatı GES uygulamaları gibi konular ele alınacak.

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8. Uluslararası CNR Kitap Fuarı kapılarını açtı 8. Uluslararası CNR Kitap Fuarı kapılarını açtı

Madeni Yağ, İstanbul, Petrol, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petroleum Istanbul 2022, yarın kapılarını açıyor - Son Dakika


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