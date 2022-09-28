Beklenen akaryakıt indirimi yapılmadı, vatandaş isyan başlattı! Sosyal medyadan yetkililere seslendiler - Son Dakika
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Beklenen akaryakıt indirimi yapılmadı, vatandaş isyan başlattı! Sosyal medyadan yetkililere seslendiler

28.09.2022 13:44

Petrolün günlük yüzde 5'e yakın değer kaybettiği bir dönemde motorin ve benzin fiyatlarına indirim yapılmadı. Sosyal medyada #OİndirimGelecek etiketi ile kampanya başlatan vatandaşlar yetkililerin en kısa zamanda duruma müdahale etmesini istiyor.

Uzun zamandır rekor üstüne rekor kıran petrol fiyatları son günlerde inişe geçti. Brent tipi petrolün varil fiyatı bir hafta içerisinde 10 dolardan fazla değer kaybederek, 84 dolara kadar geriledi. Amerikan petrolü ise 80 dolara indi.

HASHTAG AÇIP VERYANSIN ETTİLER

Petroldeki düşüşün akaryakıta indirim olarak yansımasını bekleyen vatandaşlar ise hayal kırıklığına uğradı. Onlarca kullanıcı, sosyal medyada #OİndirimGelecek etiketi altında başta rafineri şirketleri olmak üzere akaryakıt dağıtım firmalarına "İndirime gelince aheste karar veriyorlar." şeklinde isyan etti.

O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

Akaryakıtta indirim bekleyen vatandaşlar isyanda! Sosyal medyada kampanya başlattılar
Akaryakıtta indirim bekleyen vatandaşlar isyanda! Sosyal medyada kampanya başlattılar
Akaryakıtta indirim bekleyen vatandaşlar isyanda! Sosyal medyada kampanya başlattılar
Akaryakıtta indirim bekleyen vatandaşlar isyanda! Sosyal medyada kampanya başlattılar

5 LİRAYA VARAN İNDİRİM KONUŞULUYORDU

Sektör temsilcileri tarafından ortaya atılan iddialara göre akaryakıt fiyatlarında 5 liradan daha fazla bir indirim yapılacağı öngörülmüştü. Petroldeki düşüş dikkate alındığında bu hafta motorine ise en az 1,50 Türk Lirası indirim gelmesi bekleniyordu.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan "tatlı petrol" sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır. Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre). Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir. Bütün ham petroller eş değerde değildir.

YORUMLAR (2)
  • Olcay Kaymakçı: Dolara müdahale var burdan aldıklarını dolara veriyorlar yine Halkın parasından karşılanıyor yap işlet devret misali kontak kapatmadan olmaz herşey vatan için Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Özcan Kuvan: 85 dolardan 95 dolara çıksın hemen yine zam yaparlar ama petrol arttı derler inerken indirim yok ama Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beklenen akaryakıt indirimi yapılmadı, vatandaş isyan başlattı! Sosyal medyadan yetkililere seslendiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beklenen akaryakıt indirimi yapılmadı, vatandaş isyan başlattı! Sosyal medyadan yetkililere seslendiler - Son Dakika
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