Peugeot E-5008, en iyi aile aracı ödülünü kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Peugeot E-5008, en iyi aile aracı ödülünü kazandı

Peugeot E-5008, en iyi aile aracı ödülünü kazandı

Peugeot'un yeni E-5008 SUV'si, 2024 Altın Direksiyon'da 'en iyi aile aracı' ödülünü aldı.

14.11.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peugeot, yeni 7 kişilik SUV modeli E-5008 ile 2024 Altın Direksiyon Ödülleri'nde "en iyi aile aracı" kategorisinde zirvenin sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomotivde yenilikçi teknolojileri, tasarım ve sürüş keyfiyle birleştiren Peugeot, Avrupa otomotiv endüstrisindeki en önemli ödüller arasında yer alan Altın Direksiyon'da önemli bir başarıya imza attı.

Medya ve teknoloji şirketi Axel Springer tarafından düzenlenen etkinlikte, Peugeot'nun yeni 7 kişilik SUV modeli E-5008, "en iyi aile aracı" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Almanya Genel Müdürü Christian Dietsch, kullanıcılar ve uzman jürinin oylarıyla belirlenen Altın Direksiyon'un, kendileri için önemli bir ödül etkinliği olduğunu belirtti.

SUV araçları geliştirirken ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan tasarım, iç mekan ve teknolojiler sunmaya odaklandıklarını kaydeden Dietsch, "Peugeot E-5008, tasarım ekibimizin vizyonunu en iyi şekilde yansıtıyor ve aile otomobili kategorisinde ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2 bin 232 litreye kadar bagaj hacmi sunuyor

Yeni Peugeot E-5008, belirgin aerodinamik dış tasarım hatları ve optimum verimlilik sağlamak üzere tasarlanan rafine iç mekanı ile güçlü ve güvenilir bir SUV duruşu ortaya koyuyor. Model, ferah iç mekanıyla 7 kişiye kadar konforlu ve keyifli bir ortam sağlıyor. Araç, 5 koltuklu kullanımda 916, 7 koltuklu kullanımda 348, arka koltuklar katlı 2 koltuklu kullanımda 2 bin 232 litreye kadar bagaj hacmini kullanıma sunuyor. En başından itibaren elektrikli bir model olarak tasarlanan yeni E-5008, 472 ile 664 kilometre arasında sürüş menzili sunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Peugeot, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Peugeot E-5008, en iyi aile aracı ödülünü kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
16:20 Icardi gözaltına mı alındı Arjantin basını ’’Yasal işlem başlatıldı’’ deyip video yayınladı Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
02:29 Bakanlığın kayyum atadığı Mardin’de ’10 gün sürecek’ dikkat çeken karar Bakanlığın kayyum atadığı Mardin'de '10 gün sürecek' dikkat çeken karar
01:57 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için ’Kabul edilemez’ dedi AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için 'Kabul edilemez' dedi
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
00:55 Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı
23:59 Ankara’da bir polis memuru eşini tabancayla öldürüp canına kıymak istedi Ankara'da bir polis memuru eşini tabancayla öldürüp canına kıymak istedi
23:34 Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
23:18 Cemil Tugay, MHP Grubuna ’Öcalan’ Sorusunu Yöneltti Cemil Tugay, MHP Grubuna 'Öcalan' Sorusunu Yöneltti
23:15 Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak Galatasaray, Icardi'nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak
23:08 Mansur Yavaş’tan Bakan Işıkhan’a ’haciz’ yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır
22:14 Bakan Işıkhan’dan borcunu ödemeyen belediyelere ’Haciz’ uyarısı Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 17:40:38. #1.12#
SON DAKİKA: Peugeot E-5008, en iyi aile aracı ödülünü kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.