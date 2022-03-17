Philadelphia Fed İmalat Endeksi 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika
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Philadelphia Fed İmalat Endeksi 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı

17.03.2022 16:42
Philadelphia Fed İmalat Endeksi 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, martta 27,4 ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, martta 27,4 ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, mart ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, martta geçen aya kıyasla 11 puan artarak 27,4'e çıktı.

Piyasa beklentilerini geride bırakan endeksin, bu dönemde 15 değerini alması öngörülüyordu.

Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan endeks, şubatta 16 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 12 puanlık artışla 25,8 değerine çıkarken, sevkiyat endeksi 17 puan artarak 20,2 seviyesine yükseldi. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 38,9 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Philadelphia Fed İmalat Endeksi 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Philadelphia Fed İmalat Endeksi 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika
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