Ekonomik krizden elektronik devi Philips de etkilendi! Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar

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Philips'ten 2022 yılı satışlarına ilişkin yapılan açıklamada, satışların düştüğü ve şirketin 1,6 milyar zarar ettiği belirtildi.

BİNDEN FAZLA KİŞİ AMSTERDAM'DAN

Açıklamada, şirketin 2023 yılında dünya genelinde 6 bin kişinin işine son verileceği ifade edildi. Bunun 1.100'ünün Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven kentinde olduğu kaydedildi.

GEÇEN YIL 4 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARMIŞLARDI

Dünya genelinde yaklaşık 80 bin çalışanı bulunan şirket geçen yıl ekimde de yine maliyetlerin azaltılması için 4 bin kişinin işine son vermişti.