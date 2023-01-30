Ekonomik krizden elektronik devi Philips de etkilendi! Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar - Son Dakika
Üye Girişi

Ekonomik krizden elektronik devi Philips de etkilendi! Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar

30.01.2023 11:25

Hollanda merkezli dünyaca ünlü elektronik şirketi Philips, maliyetleri azaltmak için dünya genelinde küçülmeye gidiyor. Şirket 6 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Elektronik devi geçen yıl ekim ayında da 4 bin kişinin işine son vermişti.

Philips'ten 2022 yılı satışlarına ilişkin yapılan açıklamada, satışların düştüğü ve şirketin 1,6 milyar zarar ettiği belirtildi.

BİNDEN FAZLA KİŞİ AMSTERDAM'DAN

Açıklamada, şirketin 2023 yılında dünya genelinde 6 bin kişinin işine son verileceği ifade edildi. Bunun 1.100'ünün Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven kentinde olduğu kaydedildi.

GEÇEN YIL 4 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARMIŞLARDI

Dünya genelinde yaklaşık 80 bin çalışanı bulunan şirket geçen yıl ekimde de yine maliyetlerin azaltılması için 4 bin kişinin işine son vermişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Ekonomik kriz elektronik devi Philips'i de vurdu! 6 bin kişiyi işten çıkaracaklar Ekonomik kriz elektronik devi Philips'i de vurdu! 6 bin kişiyi işten çıkaracaklar ALİ ERBAŞ MÜSLÜMANLARIN KUTSALLARINI HEDEF ALAN SALDIRILAR FARKLI ŞEKİLLERDE DEVAM EDİYOR ALİ ERBAŞ MÜSLÜMANLARIN KUTSALLARINI HEDEF ALAN SALDIRILAR FARKLI ŞEKİLLERDE DEVAM EDİYOR

Hollanda, Philips, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomik krizden elektronik devi Philips de etkilendi! Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:19 Mahir Günşıray'dan Netflix'in kadrosunda yer aldığı Şahmaran paylaşımına tepki: 3 kişilik dizi yapmışsınız
14:05 Bir evladın yıkıldığı an! Kendisini ziyarete gelen annesinin cansız bedenini teşhis etti
14:09 HDP'li Demirtaş'tan Mansur Yavaş'ın adaylığına ılımlı yaklaşım
14:03 HDP'li Demirtaş, adaylık için Mansur Yavaş'a kapıyı araladı
13:43 15 yaşındaki çırağı öldüresiye döven adama 9 ay hapis cezası verildi
14:02 Bir ay önce annesini kaybeden Yılmaz Morgül, apar topar hastaneye kaldırıldı
13:56 Annesinin ani ölümüyle yıkılan Yılmaz Morgül, hastanelik oldu
13:55 EYT düzenlemesine ilişkin taslak metin Meclis'te! 10 gün detayı ön plana çıktı
13:49 Meclis'e sunulan EYT taslak metninde dikkat çeken 10 gün detayı
13:43 15 yaşındaki çırağı tekme tokat döven döven şahsa 9 ay hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2023 14:42:24. #1.11#
SON DAKİKA: Ekonomik krizden elektronik devi Philips de etkilendi! Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement