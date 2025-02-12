Pichai: DeepSeek Yapay Zeka Alanda Heyecan Veriyor

Ekonomi

Alphabet Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, Çin merkezli firmanın geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek'in "çok iyi iş çıkardığını" belirtti.

Pichai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'ne çevrim içi bağlanarak teknolojideki son gelişmeleri değerlendirdi.

Yapay zekayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getiren Pichai, Çin merkezli startup tarafından geliştirilen yapay zeka modeli DeepSeek'in yapay zekanın küresel bir teknoloji olduğunu gösterdiğini söyledi.

Pichai, dünyanın dört bir yanında bu alanda heyecan ve dönüm noktası yaşandığını ifade ederek, "Bence DeepSeek ile insanların dikkatini çeken şey, verimli bir modele, doğru ve açık kaynağı herkesin hemen erişebileceği oldu. DeepSeek ekibinin çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Bu kapsamda, verimlilik bizim de odaklandığımız bir konu ve sağlanan bu hizmetin çok verimli olması gerekiyor." diye konuştu.

Şirketinin yapay zeka alanında lider oyunculardan biri olmasını beklediğini kaydeden Pichai, ancak sektörde diğer firmaların da yer alacağını aktardı.

Pichai, son dönemde yapay zekaya oldukça yoğun şekilde kafa yorduğunu ifade ederek, "Bazen birkaç haftalık seyahate gidip şirkete geri döndüğümde, ilk uğradığım yer yapay zeka üzerine çalışan ekibin yanı oluyor. Seyahatte olduğum bu birkaç haftada ne ilerleme kaydettiklerini soruyorum, normalde iki hafta bu alanda bir ilerleme sağlamak için oldukça kısa bir süre ama çok merak ediyorum." diye konuştu.

Yapay zeka için kapsayıcı vizyon çağrısı

BAE Yapay Zeka, Dijital Ekonomi ve Uzaktan Çalışma Uygulamalarından Sorumlu Bakanı Omar Sultan El Olama, yapay zekanın dünya için nasıl bir şey olacağına yönelik kapsayıcı bir vizyon gerektiğini dile getirdi.

Dünyada yapay zeka nedeniyle iş yerlerinde ve insanların becerileri konusunda nelere sahip olması gerektiğine yönelik büyük bir değişim yaşandığını kaydeden El Olama, "Bu zirvede, yerinden edilecek ve güvenli olacak meslekleri ve yetenekleri nasıl tanımlayacağımızı, biri yerinden edileceği zaman ne yapılması gerektiğini nasıl çözeceğimizi ve belirli işlerin korunmasını nasıl sağlayacağımızı anlamaya çalışıyoruz. Hükümet olarak, yapay zekada hala çok fazla potansiyel olduğunu öğrendik. Bu noktada 'öğrenci' zihniyetini korumamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.