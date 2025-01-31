PİLOT 13. Dönem Başvuruları Açılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

PİLOT 13. Dönem Başvuruları Açılıyor

PİLOT 13. Dönem Başvuruları Açılıyor

Türk Telekom Ventures PİLOT programına başvurular 10 Şubat 2025'te başlayacak.

31.01.2025 12:43
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Türk Telekom Ventures'ın girişim hızlandırma programı PİLOT 13. dönem girişimlerini belirlemek için başvurularını 10 Şubat 2025'te açıyor. Girişimlere yurt dışında özel eğitim programı, alanında uzman isimlerden mentorluk gibi imkanlar sunan PİLOT'un yeni döneminde programa kabul edilecek girişimler, ofis alanı, teknolojik altyapı ve iletişim desteği gibi imkanlardan faydalanacak. Programa kabul edilecek girişimler ayrıca Türk Telekom ile potansiyel iş birliklerini değerlendirme ve Türk Telekom'un geniş yatırımcı ağına erişme fırsatı bulacak. Programı başarıyla tamamlayan girişimler, Türk Telekom Ventures tarafından yatırım ve nakit desteği almaya hak kazanacak.

Türk Telekom'un girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures'ın girişim hızlandırma programı PİLOT'un yeni dönem başvuruları açılıyor. Türk Telekom Ventures PİLOT'un 13. dönemi için başvurular 10 Şubat 2025 itibarıyla Türk Telekom Ventures PİLOT'un web sitesi üzerinden (ttventures.com.tr) gerçekleştirilecek. Program ile girişimler ofis alanı, teknolojik altyapı, iletişim desteği ile uzman isimlerden mentorluk ve eğitim gibi kapsamlı imkanlardan faydalanacak. Programa kabul edilecek girişimler ayrıca Türk Telekom ile iş fırsatlarını değerlendirme ve Türk Telekom'un geniş yatırımcı ağına erişme fırsatı bulacak. PİLOT girişim hızlandırma programını başarıyla tamamlayan girişimler, Türk Telekom Ventures tarafından yatırım ve nakit desteği almaya ayrıca yurt dışında kendileri için özel tasarlanan programa katılmaya hak kazanacak. Ayrıca PİLOT mezunu girişimler Türk Telekom'un küresel ağından yararlanarak dünyaya açılma imkanı yakalayacak.

"PİLOT ile girişim ekosistemi uçuşa geçiyor"

PİLOT programının yeni dönemi hakkında konuşan Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Türk Telekom Ventures ile ülkemizin girişim ekosistemini 10 yılı aşkın süredir gururla sahipleniyoruz. Ülkemizdeki başarılı girişimleri bir üst noktaya taşımak için çalışmalar yapıyor, girişimlerin globale açılmalarında aktif rol oynuyoruz. PİLOT programı ile geride bıraktığımız 12 dönemde 121 girişime toplamda 70 milyon TL nakit desteği sağladık. Bu girişimlerden 66'sı toplam 51 milyon doları aşan yatırım alarak girişimlerini geliştirme imkanı yakaladı. Girişimlere sadece maddi destek sunmakla kalmıyor, iş birlikleri ve mentorluklarla proje geliştirmelerine destek oluyoruz. Hem Tahtakale'de yer alan SANTRAL hem de ana destekçisi olduğumuz AKM'de (Atatürk Kültür Merkezi) yer alan Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde çalışabilecekleri fiziki ortamlar oluşturduk. Girişimcilik ekosisteminin kalbi olarak adlandırılan Silikon Vadisi'nin başarılı atmosferini ülkemize taşımak amacıyla kurduğumuz San Francisco'daki Türk Telekom Ventures ofisimiz, girişimlerin dünyaya açılma yolculuğunda önemli bir bağlantı noktası oluyor. Geçtiğimiz yıl Stanford Üniversitesi ile özel olarak tasarladığımız programla, mezun girişimlere girişimlerini geliştirerek globale açılmaları için eğitim ve mentorluk imkanı sunduk. Ayrıca global yatırımcı ağlarına sunum yapmalarına olanak sağladık. PİLOT'un 13'üncü döneminde de Türkiye'nin girişim ekosistemini desteklemeye, Türk Telekom Ventures olarak ülkemizin geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Yatırım ve iş bağlantısı imkanı

Programa kabul edilen ekipler Türk Telekom Ventures'ın geniş yatırımcı ağı ile bir araya gelmenin yanı sıra çok sayıda mentorla tanışıp birebir destek ve alanında uzman kişilerden eğitim alma imkanı elde edecek. Türk Telekom Ventures'tan yatırım ve nakit desteği alma; Türk Telekom ile iş birliği yapma fırsatına sahip olacak ekipler; ofis alanı, teknoloji altyapısı ve iletişim destekleri gibi pek çok imkandan faydalanabilecek. Ayrıca girişimler, yurt dışında kendileri için özel tasarlanan girişimcilik programları ile deneyim kazanma ve Türk Telekom'un zengin iş bağlantılarıyla global pazarlara açılma fırsatı yakalayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Telekom, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi PİLOT 13. Dönem Başvuruları Açılıyor - Son Dakika

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