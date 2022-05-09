Pilot uygulama hayata geçiyor! İstanbul'da su sayaçları artık uzaktan okunacak - Son Dakika
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Pilot uygulama hayata geçiyor! İstanbul'da su sayaçları artık uzaktan okunacak

09.05.2022 14:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada pilot bölgelerde su sayaçlarını uzaktan okuyacak teknolojik uygulamaya haziran ayından itibaren başlanacağını bildirdi. İlk olarak Esenler'de 2 bin 124, Beykoz'da 1500 konutta haziran ayından itibaren projeye başlanacak.

İBB'den yapılan açıklamada fiziksel sayaç okumalarda yaşanan sorunların ortadan kalkacağı bir uygulamanın haberi verildi. Açıklamada, su aboneleri için başlayacak uygulamanın testlerin ardından doğal gaz sayaçlarında da uygulanmaya başlanacağı aktarıldı.

HAZİRAN AYINDA PİLOT BÖLGELERDE BAŞLAYACAK

Pilot bölge olarak belirlenen Esenler 15 Temmuz Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları ile Beykoz Riva Mahallesi'nde Düşler Vadisi Riva Konut Projesi'ndeki faturaların artık uzaktan okunacağına işaret edilen açıklamada, "Esenler'de 2 bin 124, Beykoz'da 1500 konutta haziran ayından itibaren projeye başlanacak. Sistemin devreye girmesiyle birlikte İBB personel ve maliyet açısından önemli tasarruf ve verimlilik sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

"HEM ZAMANDAN HEM MALİYETLERDEN TASARRUF YAPACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, teknolojiyi hizmetlerine uyarlama ilkesiyle akıllı sayaç altyapısını hayata geçirdiklerini belirtti. Mermutlu, 2022'de toplam 20 bin akıllı sayaca geçişi tamamlamayı planladıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Akıllı sayaç projesiyle her ay abonenin konutuna giderek gerçekleştirdiğimiz okuma işlemlerini uzaktan yapabileceğiz. Yine açma-kapama gibi işlemleri de uzaktan gerçekleştirebileceğiz. Ayrıca İstanbullulara tüketim değerleri ile ilgili de anlık bilgi sunabileceğiz. Bütün bunları gerçekleştirirken hem zamandan hem de maliyetlerden ciddi bir tasarruf da sağlayacağız. Şu an test aşamasındayız. Verimli olması halinde İstanbul geneline yayılmasını hedefliyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pilot uygulama hayata geçiyor! İstanbul'da su sayaçları artık uzaktan okunacak - Son Dakika


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