Pirelli P Zero 40 Yaşında

Ekonomi

Pirelli'nin 1985'te piyasaya sunduğu Pirelli P Zero modeli 40. yılını doldurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pirelli P Zero, prestijli otomobil üreticileri tarafından tercih ediliyor.

Model, dört nesildir farklı otomotiv üreticileri için alınan ve bugüne dek sayısı 3 bini aşan özel homologasyonları barındırıyor.

Lastiklerin ekipman olarak kullanıldığı kapsamlı otomobil listesinde Ferrari F40, 512 Testarossa ve LaFerrari, Lamborghini Countach, Diablo, Murciélago ve Aventador, McLaren MP4-12C ve P1, Pagani Zonda, Huayra ve Utopia, Aston Martin Vanquish, DB9, V12 Vantage gibi ikonlarla çeşitli Porsche 911, Cayenne ve Macan modelleri öne çıkıyor.

Model, performans yol lastikleri için standartları belirlemeye devam ederken, bu durum önde gelen otomotiv dergilerinin yayınladığı karşılaştırmalı testlerle de doğrulanıyor.

Şirketin inovasyonlarının da öncüsü olan model, 2019'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar için ilk Elect paketiyle tanıtıldı.

Şirket, 2023'te en az yüzde 55 oranında biyo bazlı veya geri dönüştürülmüş malzeme içeren ilk Ultra Yüksek Performans (UHP) lastik olan P Zero E'yi lanse etti ve Avrupa lastik etiketinin en yüksek skoru olan "Üç A" ile değerlendirildi.

Model, köklerinin uzandığı motor sporlarında Formula 1'den diğer bir çok yarış kategorisine kadar performansı temsil ediyor.

Adı ilk kez 1985'te Lancia Delta S4 Stradale ile birlikte kullanılan modelin ilk yol lastiği versiyonu, Lancia Delta S4 Grup B ralli otomobilinde kullanılan önceki modelin bir evrimiydi.

Lancia Delta S4, teknolojik ilerlemeleri ve dinamikleriyle, şirketin de performans sunabilen bir lastik geliştirebilmek için doğal bir tercih olmuştu. Bu durum lastik sektöründe devrimi tetikleyerek UHP kategorisinin doğmasını sağlamıştı.

"Pirelli'nin amiral gemisi konumundaki performans lastiğiydi"

İtalyan lastik şirketi için yeni bir başlangıcı sembolize eden "P Zero"adı, Pirelli'nin geleneksel "P" harfi ile "Zero" kelimesinin birleştirilmesiyle oluşturuldu.

Bu devrim, otomotiv dünyasındaki dönüştürücü değişikliklere paralel olarak gerçekleşti. 1980'lerde spor otomobillerdeki turbo şarj ve süper şarj özellikleri, güç çıktılarına ve yeni performans seviyelerine ulaşılmasını sağladı. Elektronik sürüş asistanlarının olmadığı bir dönemde lastikler kavrama, denge ve güvenlik açısından önemli bir rol oynuyordu.

O dönem P7, Pirelli'nin amiral gemisi konumundaki performans lastiğiydi. 1976'da tanıtılan P7, tarihteki ilk düşük profilli lastikti.

P7'nin hem yollardaki hem de yarış pistlerindeki performansından öğrenilenlerle Pirelli mühendisi Mario Mezzanotte'nin vizyonu bir araya gelerek P Zero'yu geliştirdi.

Konsept, yarış lastiklerinin üç temel özelliğini tek bir sırt deseninde bir araya getirmeyi kapsıyordu. Yağmur lastikleri gibi oluklar içeren iç omuz, ıslak zeminde kavrama sağlıyordu.

"Slick" lastiklerden ilham alan dış omuz ise kuru zeminde tutuşu garanti ediyordu. Sırtın orta kısmı için geçiş lastiklerinin bazı temel özellikleri benimsenerek iki ekstrem arasında denge sağlandı. Bu kombinasyon, lastik tasarımının geleneksel sınırlarını aşan bir yeniliği temsil ediyordu.

Şirketin motor sporları alanındaki uzmanlığı, bu teknolojinin yol lastiklerine transfer edilmesinde etkili oldu. P Zero yol lastiklerinin kapsamlı yetkinlikleri, yarışta dikkati çekici şekilde sergilendi.

Miki Biasion, Lancia Delta S4 ile mücadele ettiği Sanremo Rallisi sırasında her etabın yol bölümlerinde henüz genel satışa sunulmamış olan standart P Zero lastikleri kullandı.

Lastiklerin gösterdiği iyi performansla, pilot, çok yağışlı bir etapta değiştirmemeye karar verdi. Etabı kazanmayı başaran pilot, özel yarış lastiklerini tercih eden rakiplerini geride bıraktı.

Model, UHP segmentine öncülük etmenin yanı sıra, şirketin lastikleri premium ve prestij otomobil üreticilerinin spesifik ihtiyaçlarına göre özelleştirmeyi kapsayan "Mükemmel Uyum" stratejisinin başlangıcı da oldu.

P Zero serisi, farklı araçlar, kullanımlar ve mevsimler için "terzi işi" olarak üretilen çeşitli versiyonları içeriyor.

Premium sedanlardan süper otomobillere ve sportif SUV'lara kadar farklı modellerin ekipmanı olabilen model, yaz, kış ve dört mevsim uygulamalarını kapsıyor.

Başlangıçta Lancia Delta S4 Stradale için az sayıda geliştirilen lastiği takiben P Zero'nun ilk nesli 1987'de Ferrari F40 için yaratıldı.

Şirket, gelecek aylarda süregelen teknolojik yenilikçilik hikayesinin yeni bölümü olarak ünlü P Zero'nun beşinci evrimini tanıtmaya hazırlanıyor.