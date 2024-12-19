Döviz fiyatlarındaki sınırlı yükseliş, metal paralarda kullanılan alaşımlara da yansıdı. Bozuk paraların üretim maliyetleri, maddi değerlerini aştı. 1 TL'lik madeni paranın maliyeti 3 TL'yi geçti. Yaşanan maliyet artışı sonrası 10 TL'lik bir ekmek 3 tane 1 lirayla alınamazken, 3 tane 1 TL'nin maliyetiyle 10 TL'lik bir ekmek almak artık mümkün hale geldi.
Darphane, maliyeti düşürmek için gramajı düşürmüştü. Madeni para üretilirken kullanılan çinko, bakır ve nikelin oranları düşürüldü ve üretimde tasarruf sağlandı ama alaşımların değeri artınca yine astarı yüzünden pahalıya geldi.
Show Haber'de yer alan habere göre piyasada madeni para bulmak zorlaştı. 1 TL'nin maddi değerinin 3 TL'yi aşması sonrası fırsatçılara da adeta gün doğdu. Piyasaya çıkar çıkmaz 1 TL'leri toplayıp hurdacılara satan fırsatçılar çoğaldı.
Diğer madeni paralarda da benzer durumlar oluştu. 25 kuruşun maliyeti 1.86 TL, 50 kuruşun maliyeti 2,63 TL'ye geliyor. Yani onların da maliyetleri alım gücünden fazla hale geldi.
Son Dakika › Ekonomi › Piyasada bozuk para fırsatçılığı - Son Dakika
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