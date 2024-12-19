Piyasada bozuk para fırsatçılığı

Ekonomi

Döviz fiyatlarındaki sınırlı yükseliş, metal paralarda kullanılan alaşımlara da yansıdı. Bozuk paraların üretim maliyetleri, maddi değerlerini aştı. 1 TL'lik madeni paranın maliyeti 3 TL'yi geçti. Yaşanan maliyet artışı sonrası 10 TL'lik bir ekmek 3 tane 1 lirayla alınamazken, 3 tane 1 TL'nin maliyetiyle 10 TL'lik bir ekmek almak artık mümkün hale geldi.

MADENİ PARALARIN ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI

Darphane, maliyeti düşürmek için gramajı düşürmüştü. Madeni para üretilirken kullanılan çinko, bakır ve nikelin oranları düşürüldü ve üretimde tasarruf sağlandı ama alaşımların değeri artınca yine astarı yüzünden pahalıya geldi.

HURDACILARA SATIYORLAR

Show Haber'de yer alan habere göre piyasada madeni para bulmak zorlaştı. 1 TL'nin maddi değerinin 3 TL'yi aşması sonrası fırsatçılara da adeta gün doğdu. Piyasaya çıkar çıkmaz 1 TL'leri toplayıp hurdacılara satan fırsatçılar çoğaldı.

25 VE 50 KURUŞUN MALİYETİ ARTTI

Diğer madeni paralarda da benzer durumlar oluştu. 25 kuruşun maliyeti 1.86 TL, 50 kuruşun maliyeti 2,63 TL'ye geliyor. Yani onların da maliyetleri alım gücünden fazla hale geldi.