Piyasada bozuk para fırsatçılığı - Son Dakika
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Ekonomi

Piyasada bozuk para fırsatçılığı

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1 TL'nin üretim maliyeti 3 TL'yi geçti. Hal böyle olunca fırsatçılara da adeta gün doğdu. Piyasada 1 TL neredeyse tükenme noktasına geldi. Fırsatçılar, 1 TL'leri toplayarak hurdacılara satıp haksız kazanç elde etmeye başladı. 1 TL maliyetiyle gündemdeki yerini korurken, 25 kuruşun maliyeti 1.86 TL, 50 kuruşun maliyeti de 2,63 TL'ye ulaştı.

19.12.2024 07:57  Güncelleme: 08:06
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Döviz fiyatlarındaki sınırlı yükseliş, metal paralarda kullanılan alaşımlara da yansıdı. Bozuk paraların üretim maliyetleri, maddi değerlerini aştı. 1 TL'lik madeni paranın maliyeti 3 TL'yi geçti. Yaşanan maliyet artışı sonrası 10 TL'lik bir ekmek 3 tane 1 lirayla alınamazken, 3 tane 1 TL'nin maliyetiyle 10 TL'lik bir ekmek almak artık mümkün hale geldi.

MADENİ PARALARIN ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI

Darphane, maliyeti düşürmek için gramajı düşürmüştü. Madeni para üretilirken kullanılan çinko, bakır ve nikelin oranları düşürüldü ve üretimde tasarruf sağlandı ama alaşımların değeri artınca yine astarı yüzünden pahalıya geldi.

HURDACILARA SATIYORLAR

Show Haber'de yer alan habere göre piyasada madeni para bulmak zorlaştı. 1 TL'nin maddi değerinin 3 TL'yi aşması sonrası fırsatçılara da adeta gün doğdu. Piyasaya çıkar çıkmaz 1 TL'leri toplayıp hurdacılara satan fırsatçılar çoğaldı.

25 VE 50 KURUŞUN MALİYETİ ARTTI

Diğer madeni paralarda da benzer durumlar oluştu. 25 kuruşun maliyeti 1.86 TL, 50 kuruşun maliyeti 2,63 TL'ye geliyor. Yani onların da maliyetleri alım gücünden fazla hale geldi.

Piyasada bozuk para fırsatçılığı

İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Piyasa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasada bozuk para fırsatçılığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • SnOW gRaiN:
    paramizin ne kadar degerlendigini gordunuzmu ?? 47 4 Yanıtla
  • Yusuf Yoltay:
    neden kimse istifa etmiyor.. buna neden olan bu hale geleceğini ön göremeyen kişiler neden tedbir almıyor 35 1 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    artık kasiyerler bile 50 kurus olmayınca, yerine 1 lira para ustu veriyorlar 25 3 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Ülke iyi yönetilince sonuç 25 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Şuanki fiyatlarda, 25 ve 50 kuruşun kıymeti yok zaten, fiyatları 1 tl ve katlarına göre ayarların olsun bitsin, zaten 1 tl altına sakız bile yok diye biliyorum. 26 0 Yanıtla
  • ömer duman:
    tedavülden kalkmalı zaten madeni para 15 2 Yanıtla
  • MERDEM:
    Önceki 20 yıla bakın hiç böyle bir olay yok. hayret ilk defa gördük. Millet maaşı aldimi döviz bürosuna kosturmuyordu o zamanlar. 11 1 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    ekonomi çoğ güzel ülke uçuyor Allah'ı ekber reis çok yaşa AKP'lilerin ömründen alıp RTE versin rabbim 9 1 Yanıtla
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