Piyasalar Powell'ın Açıklamalarıyla Yükseliyor

Ekonomi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve bu durumun faiz indirimlerinde kendilerine politika alanı sağladığını açıklamasının ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan alış ağırlıklı seyrin etkisiyle pozitif seyrediyor.

ABD'de açıklanan veriler ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserliği güçlendirirken, Powell'ın ekonominin iyi durumda olduğunu ve bunun devam etmesinin önünde hiç bir engelin bulunmadığını açıklaması piyasalarda risk iştahını beslerken, yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Powell'ın, ABD'de Başkan seçilen Donald Trump ve oluşturacağı kabine ile gerginlik yaşanmasını beklemediğine dair açıklamaları seçim sonrasında başlayan Fed-Trump olası uyumsuzluğunun oluşturduğu soru işaretlerini bir nebze giderirken, Powell faiz oranlarını daha nötr bir seviyeye geri getirme yolunda olduklarını dile getirdi.

Powell'ın konuşmasının ardından bankanın bu ay faiz indirimine gideceği ihtimali kuvvetlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 18 Aralık'taki toplantısında yüzde 78 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği öngörülüyor.

Öte yandan, ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'ın yeni kabine oluşturma çalışmaları da devam ediyor. 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Trump'ın kritik görevlerden biri olan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığına Paul Atkins'i aday göstermesi pay piyasalarında olumlu karşılandı. Atkins'i "sağduyulu düzenlemeler konusunda kendini kanıtlamış bir lider" olarak tanımlayan Trump, "Yatırımcıların ihtiyaçlarına yanıt veren ve ekonomimizi dünyanın en iyisi haline getirecek sermayeyi sağlayan sağlam, yenilikçi sermaye piyasalarının vaadine inanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan, Trump, eski danışmanı Peter Navarro'nun da ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı olarak görev yapacağını duyurdu.

Seçimlerin ardından yükseliş trendine giren Bitcoin, kripto para piyasasına ılımlı yaklaşan Paul Atkins'in SEC Başkanlığına aday gösterilmesiyle ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı ve şu sıralarda 103 bin 210 dolardan işlem görüyor.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de özel sektör istihdamı, kasımda 146 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,69'a gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 2,8 artış gösterdi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık bazda 3,9 puan azalışla 52,1'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisi ise kasımda önceki aya kıyasla 1,1 puan artışla 56,1'e çıktı.

Ülkede fabrika siparişleri, ekimde yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Kurumsal tarafta, Powell'ın açıklamaları sonrasında Nvidia hisseleri yüzde 3,5, Microsoft hisseleri yüzde 1,44 yükseldi. Piyasaların kapanışından sonra yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde gelir bildiren Salesforce'un hisseleri de yüzde 11 değer kazandı.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne yüzde 4,2 seviyesinden başlarken, dolar endeksi 106,2 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2.652 dolardan işlem görürken, Powell'ın Bitcoin'in aslında doların değil ancak altının bir alternatifi olduğunu dile getirmesi dikkati çekti.

Brent petrolün varil fiyatı ise bugün yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 72,1 dolardan satılıyor.

Bu gelişmelerle New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,61 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,3, Dow Jones endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Üç endeks de kapanış rekoru kırarken, ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç alıcılı bir seyir hakim olurken, Fransa'daki siyasi belirsizlikler ve bölge ekonomisine dair açıklanacak veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fransa'da dün Başbakan Michel Barnier hükümeti parlamentodaki güven oylamasını kaybetti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün bir konuşma yapması beklenirken, Macron'un açıklamalarında ülkenin gelecek dönemdeki siyasi yol haritasına ilişkin vereceği mesajlar yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomik büyümesinin önümüzdeki aylarda daha zayıf olabileceğine işaret etti. Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nde konuşan Lagarde, "Ankete dayalı veriler, hizmet sektöründeki büyümenin yavaşlaması ve imalat sektöründeki daralmanın devam etmesi nedeniyle büyümenin kısa vadede daha zayıf olacağına işaret ediyor" dedi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Almanya için ekonomik büyüme tahminini revize ederek, 2025 yılı için daha önce öngörülen yüzde 1,1'lik büyüme oranını yüzde 0,7'ye düşürdü.

Kurumsal tarafta Alman yazılım firması SAP analistlerden gelen olumlu değerlendirmelerin ardından dün yüzde 3,8 değer kazandı.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,75 değer kazandı. Almanya'da DAX 40 endeksi dün rekor kapanışını üst üste 3. günde tazeledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık başladı.

Asya piyasalarında Güney Kore'deki siyasi belirsizliğin sürmesi ve Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Çin ile uluslararası bir ticaret savaşına girebileceği endişeleriyle karışık bir seyir izleniyor.

Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Changyong, ülkede sıkıyönetim kargaşasının piyasalarda oynaklığı tetiklediğini belirterek, yeni şoklar yaşanmadığı taktide oynaklığın kademeli olarak azalacağına yönelik iyimserliğini dile getirdi.

Kuzey Kore'nin Rusya ile haziran ayında imzalanan ve taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içeren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın resmi olarak yürürlüğe girdiğini açıklaması da bölge genelinde jeopolitik risklerin artabileceği kaygılarını besliyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 geriledi.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 9.886,05 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yatay seyirle 34,7283'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada 34,7600'dan işlem görüyor.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda üretici fiyatlarındaki artışın kasım ayında önemli ölçüde zayıfladığı, yıllık üretici enflasyonunun gerileme eğilimini sürdürdüğü ve bu görünüm altında, tüketici enflasyonu ana eğiliminin yataya yakın seyir izlediğini bildirildi.

Raporda, "Kasım ayında tüketici enflasyonu üzerinde gıda fiyatlarının etkisi öne çıkmıştır. Diğer taraftan, gıda hariç aylık tüketici enflasyonu yüzde 1,34 ile ılımlı bir seyir izlemiştir." ifadesi kullanıldı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı fabrika siparişleri

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, ekim ayı dış ticaret dengesi