Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
30.01.2026 08:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
Haber Videosu

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına bugün şahin bir isim atayabileceği söylentileri sonrası bugün yüzde 4'ün üzerinde geriledi. Spot altın, yüzde 3,9 düşüşle ons başına 5 bin 183,21 dolardan işlem gördü. Gün içinde kayıp yüzde 5'i buldu.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına daha şahin bir ismin atanacağına dair beklentilerle 30 Ocak sabahı sert düşüş yaşadı.

GÜNLÜK KAYIP YÜZDE 5'İ BULDU

Spot altın piyasasında ons altın yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 5.180 dolar civarına geriledi; günlük kayıplar bazen yüzde 5'e kadar çıktı. Bu hareket, perşembe günü kırılan 5.594 dolarlık tarihi zirvenin ardından geldi.

GRAM ALTIN DA ÇAKILDI

Uluslararası piyasalardaki gerileme iç piyasaya da yansıdı. Gram altın fiyatı yüzde 3 civarında düşüşle yaklaşık 7.300 TL seviyelerine indi. Ons tarafında yaşanan kayıplar ve doların rölatif güçlenmesi, gram altını baskıladı.

Fed beklentilerindeki değişim, doların toparlanması ve yatırımcıların aşırı alım bölgesinden çıkması, altın üzerindeki satış baskısını artıran başlıca faktörler olarak gösteriliyor. StoneX analistleri Kevin Warsh adı etrafındaki spekülasyonların küresel piyasada altına yönelik risk iştahını azalttığını belirtti.

GÜMÜŞTE DE GERİLEME SÜRÜYOR

Değerli metallerde düşüş yalnız altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş fiyatı yüzde 5'ten fazla gerileyerek 110 dolar seviyelerine düştü. Gümüş, perşembe günü 121,64 dolarla rekor kırmıştı ve ay genelinde güçlü bir performans sergiliyordu.

Donald Trump, Ekonomi, Piyasa, Finans, Gümüş, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yusuf Çakmak Yusuf Çakmak:
    duyan da gram 5 bin oldu sanır ne çakılma ama ! 15 0 Yanıtla
  • maximusti35 maximusti35:
    çakılma dediğin altkoinlerdeki gibi olur. 20x yapacağız derken yüzde5 kaldı 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu da çakma Sedat Peker Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Kent buz kesti, dışarı çıkanların kaş ve kirpikleri donuyor Kent buz kesti, dışarı çıkanların kaş ve kirpikleri donuyor
Dilan Çiçek Deniz’in eski aşkından dudak dudağa poz Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkından dudak dudağa poz
Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez
Çin, sahte aşk tuzaklarıyla dolandırıcılık yapan 11 mafya üyesini idam etti Çin, sahte aşk tuzaklarıyla dolandırıcılık yapan 11 mafya üyesini idam etti
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar 2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar

08:34
60 ilde sarı alarm İstanbul’a kar geliyor
60 ilde sarı alarm! İstanbul'a kar geliyor
08:19
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ümit Karan’dan yeni hamle
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ümit Karan'dan yeni hamle
07:40
Bakan Fidan “Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var“ diyerek açıkladı
Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var" diyerek açıkladı
07:27
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti
06:56
Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız
Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız
04:23
Trump dünyanın merakla beklediği açıklamayı bugün yapacak
Trump dünyanın merakla beklediği açıklamayı bugün yapacak
02:31
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
01:59
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı
Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
01:32
İzlemeyenler pişman Dün gece Avrupa Ligi’nde neler oldu neler
İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler
00:56
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 09:21:20. #7.11#
SON DAKİKA: Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.