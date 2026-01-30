Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına daha şahin bir ismin atanacağına dair beklentilerle 30 Ocak sabahı sert düşüş yaşadı.
Spot altın piyasasında ons altın yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 5.180 dolar civarına geriledi; günlük kayıplar bazen yüzde 5'e kadar çıktı. Bu hareket, perşembe günü kırılan 5.594 dolarlık tarihi zirvenin ardından geldi.
Uluslararası piyasalardaki gerileme iç piyasaya da yansıdı. Gram altın fiyatı yüzde 3 civarında düşüşle yaklaşık 7.300 TL seviyelerine indi. Ons tarafında yaşanan kayıplar ve doların rölatif güçlenmesi, gram altını baskıladı.
Fed beklentilerindeki değişim, doların toparlanması ve yatırımcıların aşırı alım bölgesinden çıkması, altın üzerindeki satış baskısını artıran başlıca faktörler olarak gösteriliyor. StoneX analistleri Kevin Warsh adı etrafındaki spekülasyonların küresel piyasada altına yönelik risk iştahını azalttığını belirtti.
Değerli metallerde düşüş yalnız altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş fiyatı yüzde 5'ten fazla gerileyerek 110 dolar seviyelerine düştü. Gümüş, perşembe günü 121,64 dolarla rekor kırmıştı ve ay genelinde güçlü bir performans sergiliyordu.
