Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 artışla 1.923,70 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,41 puan değer kazandı.

Dün, 1.910,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 17,53 puan ve yüzde 0,92 değer kazanarak 1.927,82 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.880,18, en yüksek ise 1.934,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi ve mali endeks yüzde 0,55, sanayi endeksi yüzde 0,48 ve teknoloji endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si yükseldi, 32'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Yapı ve Kredi Bankası, Garanti BBVA ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.837,97 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1290, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 114,06 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,5360 liradan, avro 15,2770 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.837,97 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 86,6 dolardan işlem görüyor.