Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,35 azalışla 2.011,19 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,48 puan değer kaybetti.

Dün 2.038,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,36 puan ve yüzde 0,77 değer kaybederek 2.023,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.001,75, en yüksek ise 2.038,08 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 1,45, hizmetler endeksi yüzde 1,24, teknoloji endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 6'sı yükseldi, 91'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir, Kardemir (D), Tüpraş ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.825,8 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,84, bileşik getirisi yüzde 20,82 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1390, sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 116 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,4490 liradan, avro 15,3150 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.825,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 90,9 dolardan işlem görüyor.