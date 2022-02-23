Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

23.02.2022 13:22
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,17 artışla 2.041,14 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,17 artışla 2.041,14 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,68 puan değer kazandı.

Dün 2.017,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,95 puan ve yüzde 0,84 değer kazanarak 2.034,41 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.030,64, en yüksek ise 2.042,04 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 2,52, teknoloji endeksi yüzde 0,8 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72'si yükseldi, 21'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Şişe ve Cam Fabrikaları ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.893,5 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1350, sterlin/dolar paritesi 1,3600 ve dolar/yen paritesi 115,08 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,8010 liradan, avro 15,6750 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.893,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,2 düşüşle 93,2 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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