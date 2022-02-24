Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

24.02.2022 13:17
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 7,26 düşüşle 1.869,64 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 7,26 düşüşle 1.869,64 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 146,39 puan değer kaybetti.

Dün, 2.016,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 153,09 puan ve yüzde 7,59 değer kaybederek 1.862,94 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.852,31, en yüksek ise 1.953,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 7,71, sanayi endeksi yüzde 7,16, teknoloji endeksi yüzde 8,38 ve hizmetler endeksi yüzde 7,27 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin tamamı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Kardemir (D), ve Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.955,2 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1211, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 114,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,2010 liradan, avro 15,9290 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 2,4 artışla 1.955,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 7,3 yükselişle 101,1 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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