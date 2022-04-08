Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,56 artışla 2.381,67 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,47 puan değer kazandı.

Dün, 2.345,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,95 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 2.361,15 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.361,03, en yüksek ise 2.381,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,08, hizmetler endeksi yüzde 0,84, sanayi endeksi yüzde 0,61 ve teknoloji endeksi yüzde 0,88 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 78'i yükseldi, 21'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, ASELSAN, Akbank ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.932 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,55, bileşik getirisi yüzde 23,82 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,3040 ve dolar/yen paritesi 124,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,7520 liradan, avro 16,0350 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.932 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 101 dolardan işlem görüyor.