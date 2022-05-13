Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

13.05.2022 13:09
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 artışla 2.409,90 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 artışla 2.409,90 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,92 puan değer kazandı.

Dün 2.390,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 25,05 puan ve yüzde 1,05 değer kazanarak 2.416,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.397,27, en yüksek ise 2.425,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,61, mali endeks yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 0,92 ve teknoloji endeksi yüzde 1,50 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükseldi, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sabancı Holding, Şişecam, Kardemir (D) ve Doğan Holding oldu.

Altının onsu 1.822,7 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 25,19, bileşik getirisi yüzde 26,78 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0370, sterlin/dolar paritesi 1,2180 ve dolar/yen paritesi 128,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 15,4580 liradan, avro 16,0400 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.822,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 artışla 108,2 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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