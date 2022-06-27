Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

27.06.2022 13:15
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 azalışla 2.520,66 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 azalışla 2.520,66 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,42 puan değer kaybetti.

Cuma günü 2.554,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 64,34 puan ve yüzde 2,52 değer kaybederek 2.489,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.483,01, en yüksek ise 2.539,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,67, mali endeks yüzde 1,19, hizmetler endeksi yüzde 0,85 ve sanayi endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 16'sı yükseldi, 80'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Sabancı Holding oldu.

Altının onsu 1.838 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,35, bileşik getirisi yüzde 24,71 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2280 ve dolar/yen paritesi 135,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16,7280 liradan, avro 17,6870 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,60 artışla 1.838 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 yükselişle 109,6 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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