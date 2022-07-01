Dün 2.405,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,27 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 2.408,64 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.399,54, en yüksek ise 2.447,93 puanı gördü.

Kaynak: AA

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