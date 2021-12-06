Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,99 puan artarak 1.927,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 10,79 puan ve yüzde 0,56 kazanımla 1.921,19 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.898,62, en yüksek 1.928,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 artışla 1.927,39 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,90, sanayi endeksi yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 1,27 ve teknoloji endeksi yüzde 1,34 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,54 puan ve yüzde 1,25 yükselişle 1.927,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 31'i geriledi. Şişecam, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.781,05 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.781,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,64 kazançla 782 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,7644 lira, satışta 13,8195 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,6705 lira, satışta 13,7253 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,46'dan, bileşik getirisi de yüzde 21,51'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1289, sterlin/dolar paritesi 1,3251, dolar/yen paritesi de 113,27 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,65 yükselişle 71,75 dolardan işlem görüyor.