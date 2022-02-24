Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

24.02.2022 18:46
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 164,65 puan azalarak 1.851,38 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 164,65 puan azalarak 1.851,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 153,09 puan ve yüzde 7,59 kayıpla 1.862,94 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.826,83, en yüksek 1.953,15 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,17 azalışla 1.851,38 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 8,87, sanayi endeksi yüzde 8,09, hizmetler endeksi yüzde 7,57 ve teknoloji endeksi yüzde 9,87 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 176,86 puan ve yüzde 7,87 düşüşle 2.070,12 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin tamamı değer kaybetti. Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.924,75 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.924,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 8,90 kazançla 909 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,2224 lira, satışta 14,2794 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,7752 lira, satışta 13,8304 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,68'den, bileşik getirisi de yüzde 22,86'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1128, sterlin/dolar paritesi 1,3300, dolar/yen paritesi de 115,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,90 yükselişle 99,75 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


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