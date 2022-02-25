Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 101,02 puan artarak 1.952,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 31,78 puan ve yüzde 1,72 kazançla 1.883,17 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.866,34, en yüksek 1.964,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,46 artışla 1.952,40 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,68, sanayi endeksi yüzde 6,63, hizmetler endeksi yüzde 4,03 ve teknoloji endeksi yüzde 7,64 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 111,24 puan ve yüzde 5,37 yükselişle 2.181,36 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.886,55 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.886,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 5,00 kayıpla 863 bin 650 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,0297 lira, satışta 14,0859 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,2224 lira, satışta 14,2794 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,93'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,13'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1244, sterlin/dolar paritesi 1,3404, dolar/yen paritesi de 115,59 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,35 düşüşle 94,36 dolardan işlem görüyor.