Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

25.03.2022 18:35
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,69 puan azalarak 2.175,51 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,69 puan azalarak 2.175,51 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,11 puan ve yüzde 0,23 kazançla 2.181,31 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.173,64, en yüksek 2.195,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 2.175,51 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,16 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,03, hizmetler endeksi yüzde 0,38, teknoloji endeksi yüzde 0,63 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,15 puan ve yüzde 0,30 düşüşle 2.412,84 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 52'si geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Karsan Otomotiv ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.???????

Altının onsu 1.958,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.958,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 kazanımla 928 bin 350 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7964 lira, satışta 14,8557 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,8130 lira, satışta 14,8724 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,92'den, bileşik getirisi de yüzde 26,48'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1008, sterlin/dolar paritesi 1,3193, dolar/yen paritesi de 121,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,80 yükselişle 116,67 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


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