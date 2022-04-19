Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

19.04.2022 18:23
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,93 puan artarak 2.519,24 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,93 puan artarak 2.519,24 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 13,71 puan ve yüzde 0,55 kazançla 2.524,02 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.490,96, en yüksek 2.533,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 2.519,24 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61 ve teknoloji endeksi yüzde 0,83 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,56 ve hizmetler endeksi yüzde 1,15 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,43 puan ve yüzde 0,44 yükselişle 2.817,68 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 49'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Yapı Kredi Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.952,00 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.952,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kazanımla 934 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,6241 lira, satışta 14,6827 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,6150 lira, satışta 14,6735 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,63'ten, bileşik getirisi de yüzde 21,70'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0795, sterlin/dolar paritesi 1,3005, dolar/yen paritesi de 128,72 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,75 düşüşle 107,62 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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