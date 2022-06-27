Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

27.06.2022 18:34
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24,82 puan azalarak 2.529,26 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24,82 puan azalarak 2.529,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 64,34 puan ve yüzde 2,52 kayıpla 2.489,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.483,01, en yüksek 2.548,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 azalışla 2.529,26 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,18, sanayi endeksi yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,77 ve teknoloji endeksi yüzde 1,41 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 28,92 puan ve yüzde 1,04 düşüşle 2.754,10 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 77'si geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Kardemir en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.822,25 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.822,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,50 kayıpla 995 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,6343 lira, satışta 16,7010 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,3357 lira, satışta 17,4051 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,35'ten, bileşik getirisi de yüzde 24,71'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0611, sterlin/dolar paritesi 1,2305, dolar/yen paritesi de 135,15 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2 yükselişle 110,88 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:24 Rusya, Ukrayna'da içinde birçok sivilin olduğu AVM'yi vurdu! Servis edilen görüntülerde olayın boyutu gözler önüne serildi
18:14 İl olmayı bekleyen Tokat'ın Erbaa ilçesinde vatandaşlar heyecanlı! Paylaşımlar sosyal medyayı salladı
17:55 Galatasaray, Matias Vargas için devrede! 5 milyonluk teklif yapacak
17:53 Hatay'a alınmayan Ümit Özdağ, "Mayın gerçek mi?" sorusuna gülerek cevap verdi: Öyle şey olur mu ya
17:43 Rus ordusu, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu!
16:52 Hababam Sınıfı'nın efsane iki oyuncusu geçim derdine düşmüş! Org çalıp, şarkı söyleyerek para kazanıyorlar
16:49 Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya sorulan soru taraftarı sinirlendirdi! Sosyal medyada tepkiler arka arka geldi
16:34 Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinde bakanlığın talimatıyla faaliyetler durduruldu
16:26 Aydın'da mısır tarlalarına zarar veren 250 kiloluk dev domuz avcılar tarafından öldürüldü
16:13 Mini şortuyla dans eden Melis Sezen'in sıra dışı dans figürleri gündem oldu! "Kış kış cinler" yorumu yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 18:43:12. #1.13#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement