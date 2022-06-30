Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,40 puan artarak 2.405,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,17 puan ve yüzde 0,05 kayıpla 2.400,80 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.367,78, en yüksek 2.427,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 2.405,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,49, sanayi endeksi yüzde 0,16 ve teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,49 puan ve yüzde 0,21 yükselişle 2.609,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 57'si geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Kardemir en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.814,60 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.55 itibarıyla 1.814,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kayıpla 971 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,6498 lira, satışta 16,7165 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,6574 lira, satışta 16,7241 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,14'ten, bileşik getirisi de yüzde 24,48'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.55 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0468, sterlin/dolar paritesi 1,2163, dolar/yen paritesi de 135,73 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,65 düşüşle 109,91 dolardan işlem görüyor.