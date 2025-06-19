Gözler TCMB'nin faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Gözler TCMB'nin faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti

Gözler TCMB\'nin faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti
19.06.2025 09:14
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Merkez Bankası'nın haziran ayı faiz kararı için nefesler tutuldu. Banka en son nisan ayında sürpriz bir şekilde faiz artırımına gitmişti. Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklendiği gibi sabit bırakması ve faiz indirimleri için acele etmeyeceğinin sinyalini vermesinin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

BORSA SATIŞ AĞIRLIKLI İLERLİYOR

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybederek 9.196,13 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 10.346,00 puanda işlem gördü.

YURT İÇİNDE GÖZLER FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

Yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 39,5220'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,5570'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Uluslararası İlişkiler, Merkez Bankası, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Banka, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gözler TCMB'nin faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Şeref Yazıcıoğlu :
    Memleketim güzeldir birde güzel yönetim olsa 32 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    müslüman reis faizi yüzde 46 yapti 29 4 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Binin fakire Fakir den aldığınız ı verin zengine ki TV ler de troll UK yapsın size oy toplasinlar dimi 19 1 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Biyasalar karışık değil fırsatçılar karışık demeliyiz 11 3 Yanıtla
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