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Piyasalarda son durum: Gram altın ne kadar oldu? - Son Dakika

Piyasalarda son durum: Gram altın ne kadar oldu?

04.01.2022 08:42
Piyasalarda son durum: Gram altın ne kadar oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları alış satış verileri gündemdeki yerini koruyor. Gram altın 760,14 lira, çeyrek altın 1.230,00 seviyesinde işlem görüyor.

Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar için gözler enflasyon verilerine çevrildi. Geçtiğimiz yılı yüzde 70 artışla tamamlayan gram altının bu yılki performansı merakla bekleniyor. Gram altın güne 760 lira seviyelerinden başladı. .

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 760,14

Gram altın satış: 760,26

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.230,00

Çeyrek altın satış: 1.278,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.460,00

Yarım altın satış: 2.559,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 4.901,57

Tam altın satış: 5.002,83

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Son Dakika Ekonomi Piyasalarda son durum: Gram altın ne kadar oldu? - Son Dakika Ekonomi


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