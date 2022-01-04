Piyasalarda son durum: Gram altın ne kadar oldu?

Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar için gözler enflasyon verilerine çevrildi. Geçtiğimiz yılı yüzde 70 artışla tamamlayan gram altının bu yılki performansı merakla bekleniyor. Gram altın güne 760 lira seviyelerinden başladı. .
Gram altın alış: 760,14
Gram altın satış: 760,26
Çeyrek altın alış: 1.230,00
Çeyrek altın satış: 1.278,00
Yarım altın alış: 2.460,00
Yarım altın satış: 2.559,00
Tam altın alış: 4.901,57
Tam altın satış: 5.002,83
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