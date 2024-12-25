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Ekonomi

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

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Merkez Bankası yarın politika faizini açıklayacak. TCMB bir süredir politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.

25.12.2024 09:21
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son Para Politikası Kurulu'nu yarın toplayacak ve politika faizine ilişkin açıklamada bulunacak. TCMB uzun süredir faizi yüzde 50 seviyesinde tutuyordu.

BEKLENTİLER YÜZDE 47,50 İLE YÜZDE 50 ARASINDA

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 48,51 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 43,50'ye düştü. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 30,84'ten yüzde 30,88'e yükseldi.

Piyasaların gözü Merkez Bankası\'nda

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Son Dakika Ekonomi Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • barış özcan:
    İnşallah düşer, piyasa iyice sıkıştı, faizle geçinen çoğaldı, istihtam azaldı, alım gücü düştü. 8 4 Yanıtla
  • McA !:
    Zalim Tayyip ! Nas dedin Din ile kandırdın Türk Halkını Dolar ı zıplattin. Şimdi faiz inse nolur çıksa nolur. Halk isyan bayrağını çekti Bi kere 2 3 Yanıtla
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