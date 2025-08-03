Piyasaların gözü yarın açıklanacak enflasyon verisinde - Son Dakika
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Ekonomi

Piyasaların gözü yarın açıklanacak enflasyon verisinde

Piyasaların gözü yarın açıklanacak enflasyon verisinde
03.08.2025 14:59
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Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren temmuz ayı enflasyon rakamları yarın saat 10.00'da açıklanacak. Gıda fiyatlarından ev kiralarına kadar her şeyi etkileyen verinin piyasaları nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

Ağustos ayına girilmesiyle beraber gözler açıklanacak olan temmuz enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK, Temmuz 2025'e yönelik Tüketici Fiyat Endeksi verilerini yarın saat 10:00'da kamuoyuna duyuracak.

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını öngörmüştü. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer almıştı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a düşeceği tahmin ediliyor.

SON KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 43,23 olarak açıklanmıştı. Yarın açıklanacak enflasyon rakamına göre oluşacak yeni kira zam oranı ise merak ediliyor.

MERKEZ BANKASI: ENFLASYON YÜKSELEBİLİR

Para Politikası toplantı tutanaklarını yayınlayan Merkez Bankası, temmuz ayı enflasyonun yükselebileceğine dikkat çekmişti. Özette temmuz enflasyonuna vurgu yapılarak, "Mevsimsel etkilerden arındırıldığında aylık enflasyonun temmuz ayında temel mal ve hizmetlerde bir miktar yükselebileceği izlenmektedir." ifadeleri yer almıştı.

ENFLASYON VERİSİ PİYASAYI NASIL ETKİLER?

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber döviz kurlarında ve gram altında hareketlilik görülebilir. Yüksek gelen enflasyon rakamları, Merkez Bankası'nın faiz hamlesini kısıtlayabilir ve bu durumda döviz kurlarında hareketlilik yaşanabilir.

Ekonomi, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasaların gözü yarın açıklanacak enflasyon verisinde - Son Dakika

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