pladis Hızlandırma Programı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

pladis Hızlandırma Programı Başladı

pladis Hızlandırma Programı Başladı
09.07.2025 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Girişimcilere sağlık ve sürdürülebilirlik alanında destek sunan programda 12 girişim seçildi.

YILDIZ Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis ve Yıldız Ventures iş birliğiyle hayata geçirilen Hızlandırma Programı'na, dünyanın dört bir yanından 300'ü aşkın girişim başvurdu. Sağlık, sürdürülebilirlik ve içerik inovasyonu alanlarında öne çıkan 12 girişim seçildi. 'pladis Accelerator Programme powered by Yıldız Ventures' ismiyle düzenlenen program, 1 Temmuz – 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek ve bu alanlarda çığır açan çözümler geliştiren girişimlere ölçeklenme desteği sunacak.

Gıda sektöründeki faaliyetlerine değer katma amacıyla Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis, Yıldız Ventures iş birliğiyle bu yıl ilk kez pladis Hızlandırma Programı'nı hayata geçirdi. Küresel çağrıya 300'ün üzerinde girişim başvurdu. Cesur fikirleri ve bilimsel yaklaşımlarıyla dikkat çeken 12 yenilikçi girişim programa katılmaya hak kazandı.

Katılımcılar, 1 Temmuz – 30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen sekiz haftalık program boyunca, sağlık, sürdürülebilirlik ve içerik inovasyonu alanlarında geliştirdikleri çözümleri ölçeklendirme fırsatı bulacak. Seçilen girişimler ayrıca Eylül ayında gerçekleşecek 'pladis Innovation Day' etkinliğinde sahne alarak, projelerini pladis'in global marka ve bölgeleriyle paylaşacak.

Program kapsamında ele alınan temalar üç ana başlıkta toplanıyor:

Fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi: Güzellik, sağlıklı yaşam ve genel sağlık alanlarına yönelik fonksiyonel atıştırmalıklar, nutrasötikler ve yapay zeka destekli ürün geliştirme çözümleri.

Kişiselleştirilmiş beslenme: Çocukların gelişimini ve 50 yaş üstü bireylerin uzun vadeli sağlığını destekleyen fonksiyonel ve takviye edilmiş atıştırmalıklar.

Geleceğin bileşenleri: Hassas fermantasyon, geri dönüştürülmüş içerikler ve bitki bazlı ürünlerle sürdürülebilir ve besleyici atıştırmalık deneyimleri sunan yenilikçi yaklaşımlar.

Girişimler, pladis'in küresel ağından Ar-Ge, mevzuat ve uyumluluk, tedarik zinciri, pazarlama, satış, tüketici trendleri ve ESG alanlarında uzmanlaşmış 30'dan fazla mentordan destek alacak. Bu bire bir mentorluk süreci, girişimlerin büyümesini hızlandırmak ve ticari başarıya ulaşmalarını sağlamak amacıyla tasarlandı.

Yıldız Ventures Yönetim Kurulu Üyesi ve Yıldız Holding Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, "Hızlandırma programına dahil olan girişimler, yalnızca yenilikçi fikirleriyle değil, aynı zamanda bilime dayalı yaklaşımları ve sürdürülebilir etki yaratma potansiyelleriyle de öne çıkıyor. Yıldız Ventures olarak, bu girişimlerin sektörümüze yön vereceğine inanıyor, sadece global ölçekte desteklemekle kalmıyor, stratejik önceliğimiz haline getiriyoruz. Bu programla birlikte seçilen girişimlere global bir ağ, rehberlik ve büyüme fırsatları sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz" diye konuştu.

pladis Ar-Ge Başkanı Jennifer Moss da "Bu grupta inanılmaz bir yaratıcılık var. Ancak en çok dikkat çeken şey, düşüncelerinin ne kadar uygulanabilir olduğu. Bu ekip, büyük fikirlere sahip ama bu fikirler sağlam bir bilimsel temele dayanıyor ve gerçek dünyada test edilmeye hazır" dedi.

Kaynak: DHA

Yıldız Holding, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi pladis Hızlandırma Programı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma
17 yıl sonra Sivasspor’a veda eden Ziya Erdal’dan kulübüne sert tepki 17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki
Türkiye kahramanlarını uğurluyor Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig’e döndü Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü
Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi
Tokatlama sonrası yeni kriz Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor Tokatlama sonrası yeni kriz! Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor
Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray’a giderse çıldırırım Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray'a giderse çıldırırım
Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump’a sundu Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump'a sundu
Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı
Acun Ilıcalı’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü

09:55
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
09:44
Kartalkaya davasında 3. gün Sanık savunmaları alınıyor
Kartalkaya davasında 3. gün! Sanık savunmaları alınıyor
08:08
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
16:35
Orkun Kökçü’den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
Orkun Kökçü'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
16:20
Kartalkaya’da otel müdürü, “Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez“ demiş
Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
15:37
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
15:30
Soyguncular, evine girdikleri güzellik fenomeninin yüzünü yakıp tecavüz etti
Soyguncular, evine girdikleri güzellik fenomeninin yüzünü yakıp tecavüz etti
15:22
Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti
Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti
15:10
Osayi Samuel’in yerine sürpriz transfer
Osayi Samuel'in yerine sürpriz transfer
15:07
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
15:05
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü
Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 10:29:16. #7.11#
SON DAKİKA: pladis Hızlandırma Programı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.