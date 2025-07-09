pladis Hızlandırma Programı Başladı

YILDIZ Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis ve Yıldız Ventures iş birliğiyle hayata geçirilen Hızlandırma Programı'na, dünyanın dört bir yanından 300'ü aşkın girişim başvurdu. Sağlık, sürdürülebilirlik ve içerik inovasyonu alanlarında öne çıkan 12 girişim seçildi. 'pladis Accelerator Programme powered by Yıldız Ventures' ismiyle düzenlenen program, 1 Temmuz – 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek ve bu alanlarda çığır açan çözümler geliştiren girişimlere ölçeklenme desteği sunacak.

Gıda sektöründeki faaliyetlerine değer katma amacıyla Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis, Yıldız Ventures iş birliğiyle bu yıl ilk kez pladis Hızlandırma Programı'nı hayata geçirdi. Küresel çağrıya 300'ün üzerinde girişim başvurdu. Cesur fikirleri ve bilimsel yaklaşımlarıyla dikkat çeken 12 yenilikçi girişim programa katılmaya hak kazandı.

Katılımcılar, 1 Temmuz – 30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen sekiz haftalık program boyunca, sağlık, sürdürülebilirlik ve içerik inovasyonu alanlarında geliştirdikleri çözümleri ölçeklendirme fırsatı bulacak. Seçilen girişimler ayrıca Eylül ayında gerçekleşecek 'pladis Innovation Day' etkinliğinde sahne alarak, projelerini pladis'in global marka ve bölgeleriyle paylaşacak.

Program kapsamında ele alınan temalar üç ana başlıkta toplanıyor:

Fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi: Güzellik, sağlıklı yaşam ve genel sağlık alanlarına yönelik fonksiyonel atıştırmalıklar, nutrasötikler ve yapay zeka destekli ürün geliştirme çözümleri.

Kişiselleştirilmiş beslenme: Çocukların gelişimini ve 50 yaş üstü bireylerin uzun vadeli sağlığını destekleyen fonksiyonel ve takviye edilmiş atıştırmalıklar.

Geleceğin bileşenleri: Hassas fermantasyon, geri dönüştürülmüş içerikler ve bitki bazlı ürünlerle sürdürülebilir ve besleyici atıştırmalık deneyimleri sunan yenilikçi yaklaşımlar.

Girişimler, pladis'in küresel ağından Ar-Ge, mevzuat ve uyumluluk, tedarik zinciri, pazarlama, satış, tüketici trendleri ve ESG alanlarında uzmanlaşmış 30'dan fazla mentordan destek alacak. Bu bire bir mentorluk süreci, girişimlerin büyümesini hızlandırmak ve ticari başarıya ulaşmalarını sağlamak amacıyla tasarlandı.

Yıldız Ventures Yönetim Kurulu Üyesi ve Yıldız Holding Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, "Hızlandırma programına dahil olan girişimler, yalnızca yenilikçi fikirleriyle değil, aynı zamanda bilime dayalı yaklaşımları ve sürdürülebilir etki yaratma potansiyelleriyle de öne çıkıyor. Yıldız Ventures olarak, bu girişimlerin sektörümüze yön vereceğine inanıyor, sadece global ölçekte desteklemekle kalmıyor, stratejik önceliğimiz haline getiriyoruz. Bu programla birlikte seçilen girişimlere global bir ağ, rehberlik ve büyüme fırsatları sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz" diye konuştu.

pladis Ar-Ge Başkanı Jennifer Moss da "Bu grupta inanılmaz bir yaratıcılık var. Ancak en çok dikkat çeken şey, düşüncelerinin ne kadar uygulanabilir olduğu. Bu ekip, büyük fikirlere sahip ama bu fikirler sağlam bir bilimsel temele dayanıyor ve gerçek dünyada test edilmeye hazır" dedi.