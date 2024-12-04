Plaka Tescili Artık e-Devlet'ten Yapılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Plaka Tescili Artık e-Devlet'ten Yapılacak

Araç plakası yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek, notere gitme zorunluluğu kalktı.

04.12.2024 14:47
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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre plaka tescil işlemleri için artık notere gitmeye gerek kalmadan işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile birlikte araç plakası yenileme işlemlerinde değişikliğe gidildi. Artık kaybedilen veya yenilenmesi gereken araç plakaları için notere gitme zorunluluğu kaldırıldı. Bu işlemler, e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Önceki uygulamada, kayıp plaka sahiplerinin fiziksel işlem gerçekleştirmesi gerekiyordu. Kayıp plaka sahipleri önceki uygulamada, notere giderek plakanın kaybolduğunu beyan ettikten sonra Trafik Şube Müdürlüğü'nde gerekli belgeleri onaylıyordu. Bu işlemlerin ardından, noter onaylı plaka basım kağıdı ile Şoförler Odası'na başvurarak yeni plakalarını çıkartabiliyorlardı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre bu süreç e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Yayımlanan yönetmelikte konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Kaybedilen bir tescil plakasının yeniden basımı için plaka basım talep belgesi oluşturulması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve araca ait özet tescil bilgileri raporu oluşturulması işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Plaka Tescili Artık e-Devlet'ten Yapılacak - Son Dakika

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