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Plastik sektörünün yeni teknolojileri ve ürünleri görücüye çıktı - Son Dakika

Plastik sektörünün yeni teknolojileri ve ürünleri görücüye çıktı

02.12.2021 12:50
Plastik sektörünün yeni teknolojileri ve ürünleri görücüye çıktı

Plastik sektörü, İstanbul'da düzenlenen fuarda bir araya geldi.

Plastik sektörü, İstanbul'da düzenlenen fuarda bir araya geldi. 4 gün sürecek fuara, 120'nin üzerinde ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Fuarda sektörün en yeni teknolojileri ve ürünleri sergileniyor.

Dünya plastik endüstrisi İstanbul'da buluştu. Bu yıl 30'uncu kez düzenlenen Plast Eurasia İstanbul Fuarı, Büyükçekmece'de kapılarını açtı. Fuar, 4 gün boyunca plastik sektörü için verimli iş birliklerine sahne olacak. 120 bin metrekarelik alanda 854 katılımcı firma ile 120'nin üzerinde ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçiyi bir araya getirecek olan fuar, 4 Aralık tarihine kadar devam edecek. Almanya, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Filistin, Finlandiya, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Irak, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Kosova, Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Moritanya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Şili, Tacikistan, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen, Yunanistan'dan olmak üzere 39 ülkeden 900'ün üzerinde alım heyeti fuardaki yerini aldı. Katılımcı firmaların ticari faaliyetlerine büyük bir açılım getirmesi beklenen fuar, bu yönüyle de ihracat faaliyetlerine kalıcı bir değer kazandıracak.

"Makine, ekipman, kalıpta da yüksek bir teknolojiye ulaştık"

Fuarın önemine dikkat çeken Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, "Ambalajda en iyi fuarı bu sene yaşadık. Plastikte de aynısını yaşayacağız. Çünkü Türkiye dışında üretebilen, lojistik imkanlarını kullanarak mal sevk edebilen, ham madde artışlarına rağmen ayakta kalabilen başka bir ülke yok. Makine, ekipman, kalıpta da yüksek bir teknolojiye ulaştık. Çok güçlü bir potansiyelimiz var. Türkiye'nin dinamizmine inanıyorum. Plastik sektörü de bu dinamizmden pay alıyor. Komitelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve sektör temsilcilerimizle güç birliği oluşturarak Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacak hale geldik. Büyük bir dönüşüm döneminde, kırılma noktasındayız. PAGEV olarak 2 okulumuzda geleceğin plastik sektörünün teknisyenlerini yetiştiriyoruz. Bakanlığımızla birlikte her sene ciddi miktarlarda atığı geri dönüştürüyoruz. Sürdürülebilirlik artık lüks değil, hepimiz için dünyaya borcumuz haline geldi. Plastiğin hayatımızdaki rolü çok büyük. Bunları toplumumuza anlatmaya çalışıyoruz. Sorunlarımızın çözümü için mücadele veriyoruz. Sektörümüzün en büyük buluşması fuarımız aracılığıyla da bu çalışmalarımızı destekleyeceğiz" dedi.

"Fuarlarımızda büyük bir yabancı ilgisi ve memnuniyetle karşılaştık"

Açılışta yaptığı konuşmada yeşil ekonomi, ihracatta yeşil üretim ve dijitalizasyona vurgu yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "2021 yılı ihracat çerçevesinde dünyada olduğu gibi Türkiye için de bir kırılma dönemidir. Pandemi koşullarına rağmen ihracatımıza ve üretimimize devam etmemiz ülkemizi ayrı bir konuma yükseltmiştir. Bütün fuarlarımızda sanayicilerimizde, üreticilerimizde, ihracatçılarımızda gördüğümüz teveccüh son derece gurur vericidir. Tüm fuarlarımızda büyük bir yabancı ilgisi, büyük bir memnuniyetle karşılaştık" diye konuştu.

En yeni teknolojiler ve ürünler sergilenecek

Plastik makinelerinden makine yan ve ara sanayi ürünlerine, ham madde ve kimyasallardan ısı kontrol cihazlarına kadar plastiğin alanına giren en yeni ürün ve teknolojilerin sergileneceği fuar, bu sene geçtiğimiz fuarlarda olduğu gibi yüksek katılımcı sayısıyla uluslararası düzeyde iş birliğine sahne olacak.

Plastik endüstrisi yeni nesil fuarcılık deneyimi ile tanıştı

Geliştirilen dijital çözümlerle katılımcı firmalar ve ziyaretçiler online iş ağı platformu Business Connect Programı üzerinden dijital ortamda bir araya geliyor. Bu program sayesinde fuar sırasında ve sonrasında sunulan online çözümler ile katılımcılar ve ziyaretçiler kesintisiz buluşuyor. Business Connect Programı sayesinde katılımcılar fuar öncesinde planladıkları toplantıları ister uygulama üzerinden dijital olarak isterlerse yüz yüze fuar esnasında yapabiliyor. Katılımcılar görüşmelerini, fuar sonrasında 6-17 Aralık tarihleri arasında da online olarak sürdürebilecek. Fuar sonrasında da kayıt yaptırmış ziyaretçileri inceleyebilecek, mesajlaşabilecek ve bu platform üzerinden potansiyel müşteriler ile ticarete devam edebilecek. - İSTANBUL

Plastik sektörünün yeni teknolojileri ve ürünleri görücüye çıktı
Plastik sektörünün yeni teknolojileri ve ürünleri görücüye çıktı
Plastik sektörünün yeni teknolojileri ve ürünleri görücüye çıktı
Plastik sektörünün yeni teknolojileri ve ürünleri görücüye çıktı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Plastik sektörünün yeni teknolojileri ve ürünleri görücüye çıktı - Son Dakika Ekonomi


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