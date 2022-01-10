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Poker masasında değişen hayat! McDonald's çalışanıydı, şimdi dünyanın sayılı zenginlerinden! - Son Dakika

Poker masasında değişen hayat! McDonald's çalışanıydı, şimdi dünyanın sayılı zenginlerinden!

10.01.2022 16:22

Bir dönem McDonald's'ta çalışan ancak poker masasında hayatı değişen dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın kurucusu Zhao'nun serveti 96 milyar dolara ulaştı. Ancak Zhao'nun serveti, hesaplamaya sahip olduğu kripto paraların katılmaması nedeniyle çok daha fazla olabilir. Zhao'nun kripto para piyasasına girmesine ise, poker oynadığı iki arkadaşı vesile oldu.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in patronu ve CEO'su Changpeng Zhao'nun servetinin en az 96 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Çin asıllı Kanadalı olan Zhao'nun eski bir McDonald's çalışanı ve yazılımcı olduğunu hatırlatan Bloomberg, kendisinin dünyanın en zenginleri listesine sıçradığını ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin Binance'i Abu Dabi'ye getirmeye istekli olduklarını aktardı.

ZUCKERBERG'E YAKLAŞTI

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne 11. sıradan giriş yapan 44 yaşındaki Zhao, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve Google'ın kurucularından Larry Page ve Sergey Brin'e yaklaştı. Milyarderler listesinde Zuckerberg, 124 milyar dolarla beşinci, Larry Page 122 milyar dolarla altıncı, Sergey Bin 118 milyar dolarla yedinci sırada bulunuyor. Listenin ilk sırasında 263 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk bulunurken, ikinci sırada 188 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un patronu Jeff Bezos bulunuyor.

SERVETİ DAHA ÇOK OLABİLİR

Bloomberg, Binance'te yüzde 90'lık paya sahip olduğu tahmin edilen Zhao'nun servetinin 96 milyar doların çok üzerinde olabileceğini çünkü hesaplamaya Zhao'nun elindeki Bitcoin ve Binance Coin dahil kripto paraların katılmadığını, Binance Coin'in geçen yıl yüzde 1300 değer kazandığını aktardı. Öte yandan, son dönemde Zhao'nun şirketi Binance'e dönük soruşturmalar arttı.

SORUŞTURMALAR ARTIYOR

Çin'de kurulan ancak daha sonra bu ülkeden kovulan Binance, son dönemde dünya genelinde birçok ülkede soruşturmalarla karşı karşıya kaldı. Örneğin, ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Gelir İdaresi Başkanlığı, Binance Holdings Ltd. hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarını inceleme amacıyla soruşturma başlattı. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu da olası piyasa manipülasyonu ve içeriden bilgiye dayalı ticaretin yanı sıra türev kripto ürün işlemlerini ABD'de yasa dışı olarak yapıp yapmadığı konusunda Binance hakkında soruşturma yürütüyor. Bloomberg'e göre Binance'in geleceği, düzenleyici kurumlar ile uzlaşmasına ve genel merkezini kurmak üzere uygun bir ülke bulmasına bağlı olacak.

2021 YILI GELİRİ EN AZ 20 MİLYAR DOLAR

Bloomberg'in işlem hacmi ve işlem ücretleri verilerinden yaptığı hesaplamaya göre Binance, 2021 yılında en az 20 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, 50 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Coinbase Global'in tahmini 2021 yılı gelirinin yaklaşık üç katı seviyede. Zhao'nun açıkladığı rakamlara göre, Binance'de işlem hacmi bir günde 170 milyar dolara kadar ulaşabiliyor. Sakin bir günde bile 40 milyar dolarlık işlem yapılıyor.

POKER MASASINDA HAYATI DEĞİŞTİ

Zhao'nun kripto dünyasına girişinin, 2013'te BTC China CEO'su Bobby Lee ve yatırımcı Ron Cao ile ile bir poker oyunu sırasında olduğu, bu iki ismin Zhao'yu servetinin yüzde 10'unu Bitcoin'e yatırması konusunda cesaretlendirdiği kaydedildi. Bir süre bu öneriyi düşünen Zhao'nun apartmanını satıp Bitcoin aldığı, 2017 yılında Binance'i kurduğu ve hızla kripto para dünyasının devleri arasına giriş yaptığı belirtildi. Çin'den önce Japonya'ya, daha sonra da Malta'ya taşınan şirketin Singapur'da operasyonu bulunuyor. Zhao, kasımda verdiği röportajda, genel merkez için yer seçmeye çalıştıklarını ve yakın zamanda bunu açıklayacaklarını söylemişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Bloomberg, Binance, Kripto, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Poker masasında değişen hayat! McDonald's çalışanıydı, şimdi dünyanın sayılı zenginlerinden! - Son Dakika Ekonomi


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