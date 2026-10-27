Politika faizi yüzde 36\'ya indi, bireysel kredide oran yüzde 64\'te duruyor

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Merkez Bankası, politika faizini yüzde 37'den yüzde 36'ya düşürmesi, bankaların kredi faizlerine yansımadı. Bankacılık uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Vatandaşlar, bankadan bireysel kredi kullandığında yüzde 64'le borçlanıyor. Taşıt kredileri de bu düzeye yakındır. Ticari kredi bileşik faizleri yüzde 60'larda... Mevduat faizi de bileşik yüzde 43-44, basit faiz yüzde 37-38" dedi. Babuşcu, bankaların açtığı kredi ile mevduat faizleri arasındaki farkın 20 puan olduğuna işaret ederek, "Bunun yarısı bankaların personel dahil işletme giderlerine gider, diğer yarısı da kardır" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen hafta perşembe günü politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekti. Türkiye, mevcut faiz oranıyla Arjantin'den sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bu yılın son toplantısını 10 Aralık'ta yapacak. Uzmanlar, bu toplantıda da faizlerin indirilmesini bekliyor.

BANKA KREDİ FAİZLERİ DEĞİŞMEDİ

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, ANKA HAber Ajansı'nın sorusu üzerine, Merkez Bankası'nın faizi 1 puan indirdiğin hatırlatarak, "Evet, politika faizi yüzde 36'ya düşürüldü. Buna karşılık vatandaşlar, bankadan bireysel kredi kullandığında yüzde 64'le borçlanıyor. Taşıt kredileri de bu düzeye yakındır. Ticari kredi bileşik faizleri yüzde 60'larda... Mevduat faizi de bileşik yüzde 43-44, basit faiz yüzde 37-38" diye konuştu.

Babuşcu, banka kredi faizlerinde indirim bekleyip beklemediği sorusunu, "Şu aşamada herhangi bir değişiklik beklemiyorum" diyerek yanıtladı.

20 PUAN FARK VAR

Babuşcu, bankaların açtığı kredi ile mevduat faizleri arasındaki farkın 20 puan olduğuna işaret ederek, "Bunun yarısı bankaların personel dahil işletme giderlerine gider, diğer yarısı da kardır" dedi.

Merkez Bankası'nın aralık ayı toplantısında faizi bir kez daha indirebileceğini belirten Babuşcu, bu durumda yeni yılda sınırlı da olsa kredi faizlerinde bir indirimin gündeme gelebileceğini, vatandaşın istediği oranlarda faiz için alınacak çok yolun olduğunu vurguladı.

"BATIK KREDİLER İKİYE KATLANDI"

Babuşcu, Türkiye'nin önündeki sorunlardan birinin de batık krediler olduğunu kaydederek, "Son 3 ayda önceki 3 aya bakıldığında batık kredi tutarları ikiye katlandı" dedi. Babuşcu, batık kredilerin artmasının en temel nedeninin yoksulluk ve yüksek enflasyon olduğunu belirterek, " Bu konu önemli ve dikkatle takip edilmesi gerekiyor" dedi.