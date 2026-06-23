Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ASELSAN'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ASELSAN'ı ziyaret etti

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ASELSAN\'ı ziyaret etti
23.06.2026 15:39
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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ankara'da ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nü ziyaret ederek milli teknolojiler hakkında bilgi aldı ve iki ülke arasında savunma sanayii iş birliğinin önemini vurguladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ankara ziyareti kapsamında ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nü ziyaret etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleştirdiği Ankara ziyareti kapsamında ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nü ziyaret etti. Ziyarette Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'ye, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol eşlik etti. Heyet, şirketin başta elektronik harp olmak üzere radar, hava savunma, haberleşme ve elektro-optik alanlarında geliştirdiği milli teknolojiler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ziyaret sırasında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ve Polonya'nın savunma sanayii sektörleri arasındaki iş birliği vazgeçilmezdir. İş birliği, Türkiye ve Polonya için çok önemlidir. On yıllardır stratejik ortaklar olarak birbirimize bağlıyız. Türkiye ile 2025 yılında imzaladığımız sözleşme sonrasında Türkiye ile daha güçlü bir ittifak kurmaya hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteği ile kurulmuş ASELSAN köklü bir şirkettir. Sizinle her zaman görüşmeye hazırız. Deneyimlerimizi paylaşmalıyız."

Cumhurbaşkanı Nawrocki ayrıca şirketin Polonya'da gerçekleştirdiği çalışmaları ve yerel iş birliklerini takdir ettiklerini de ifade etti.

Türkiye ile Polonya arasında son dönemde hız kazanan savunma sanayii iş birlikleri kapsamında şirketin özellikle elektronik harp ve ileri savunma sistemleri alanındaki çözümleri öne çıkıyor. İki NATO müttefiki ülke arasında savunma alanındaki stratejik iş birliğinin derinleştiği, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve operasyonel kabiliyetlerin artırılmasına yönelik yeni projelerin değerlendirildiği belirtildi.

Şirketin Polonya ile yürüttüğü iş birliklerinin son halkalarından biri olarak, elektronik harp sistemlerine yönelik 2025 Aralık ayında imzalanan yaklaşık 410 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi dikkat çekiyor. Söz konusu anlaşma, Türk savunma sanayiinin Avrupa ve NATO coğrafyasının güvenliği konusundaki etkinliğini artırırken, ASELSAN'ın NATO standartlarındaki yüksek teknoloji çözümlerine duyulan güveni de ortaya koyuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Diplomasi, Savunma, Ekonomi, Aselsan, Polonya, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ASELSAN'ı ziyaret etti - Son Dakika

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