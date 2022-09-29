Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Kuzey Akım "sabotajı"nın Rusya kaynaklı olabileceğini öne sürdü - Son Dakika
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Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Kuzey Akım "sabotajı"nın Rusya kaynaklı olabileceğini öne sürdü

29.09.2022 11:12
Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Kuzey Akım "sabotajı"nın Rusya kaynaklı olabileceğini öne sürdü

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Kuzey Akım doğal gaz boru hattında yaşanan sızıntıların arkasında Rusya'nın olabileceğini söyledi.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Kuzey Akım doğal gaz boru hattında yaşanan sızıntıların arkasında Rusya'nın olabileceğini söyledi.

Rau, Polonya Radyosu'na yaptığı açıklamada, Kuzey Akım sızıntılarının nedeninin araştırmacılar tarafından belirleneceğini ifade etti.

Baltık Denizi bölgesindeki enerji güvenliği durumuna bakıldığında sızıntıların arkasında Rus servislerinin olduğuna inanmanın makul göründüğünü dile getiren Rau, "Rusya, enerji güvenliği konusunda Avrupa'daki bölünmeleri derinleştirmek için boru hatlarına zarar vermiş olabilir." dedi.

Rau, Kuzey Akım boru hatlarındaki sabotajın bir benzerinin Norveç gazını Polonya'ya taşıyan "Baltic Pipe" boru hattına da yapılabileceğini ve Rusya'nın amacının Avrupa'yı korkutmak olduğunu sözlerine ekledi.

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatı, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Kuzey Akım 'sabotajı'nın Rusya kaynaklı olabileceğini öne sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Kuzey Akım "sabotajı"nın Rusya kaynaklı olabileceğini öne sürdü - Son Dakika
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