Port Yarımca, Otomotiv Lojistiğinde Öncelikli Merkez
05.05.2026 19:49
Port Yarımca, yıllık 780 bin araç kapasitesiyle otomotiv lojistiğinde öncü rol üstleniyor.

OYAK ile Japon Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) grubunun ortaklığıyla 2018'da Kocaeli Körfezi'nde kurulan Port Yarımca, yıllık 780 bin araçlık kapasitesiyle sektördeki konumunu güçlendiriyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası otomobil markalarının dış ticaret kapısı olarak faaliyetlerini her yıl artıran liman, "Ro-Ro" konseptinde hizmet veriyor.

Port Yarımca, otomotiv odaklı yapısı, teknolojik altyapısı ve operasyonel kabiliyetiyle otomotiv lojistiğinin dünyaya açılan kapısı konumunda yer alıyor.

Yıllık 780 bin araçlık kapasitesiyle Port Yarımca, geçen yıl Türkiye toplam Ro-Ro hacminin yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirdi ve 428 bin 119 adetlik elleçleme miktarına ulaştı.

Toplam 20 bin araçlık stoklama alanı, Port Yarımca'ya büyük ölçekli operasyonları eş zamanlı, emniyetli ve esnek biçimde yönetme olanağı tanıyor. Port Yarımca, 235 bin metrekarelik alanda sunduğu entegre hizmet yapısıyla klasik liman anlayışının da ötesine geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2025 yılında elleçlenen toplam tonaj 553,3 milyon metrik ton olarak gerçekleşerek bir önceki yıla göre yüzde 4 arttı. Konteyner pazarında da aynı yıl elleçlenen hacim 2024'e kıyasla yüzde 3,3 artarak 13,99 milyon TEU'ya ulaştı.

Ro-Ro operasyonlarında verimlilik ve güvenlik odağı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Port Yarımca Genel Müdürü Gökalp Sözen, uluslararası standartlarda hizmet sunan bir Ro-Ro limanı olmanın sorumluluğuyla otomotiv lojistiğinde müşterilerine yüksek verimlilik ve operasyonel güvenlik sağlayan çözümler geliştirdiklerini belirtti.

Sözen, entegre hizmet modelleri ve güçlü altyapıları sayesinde süreçleri tek noktadan yöneterek müşterilerinin operasyonlarını hızlandırdıklarını aktardı.

Gelecekte küresel otomotiv sektöründeki dönüşümü yakından takip ederek dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmeliyet odağında yatırımlarını sürdürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Sözen, "Port Yarımca'yı sadece bir liman değil, müşterilerine değer üreten stratejik bir lojistik merkez olarak konumlandırmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
