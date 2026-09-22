Posta kolisi ve kargo gönderisi sayısı 2026'nın ilk 6 ayında 728 milyonu aştı - Son Dakika
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Posta kolisi ve kargo gönderisi sayısı 2026'nın ilk 6 ayında 728 milyonu aştı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026'nın ilk 6 ayında posta kolisi ve kargo gönderisi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artarak 728,31 milyona ulaştığını açıkladı. Gönderilerin yüzde 83'ünden fazlası şehirler arası taşındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılının 6 ayında posta kolisi ve kargo gönderisi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artarak 728 milyonu aştığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun hazırladığı "2026 Yılı İlk Yarı Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu"nu değerlendirdi.

E-ticaretin büyümesiyle posta kolisi ve kargosu gönderilerindeki artışın sürdüğüne dikkati çeken Uraloğlu, "2025 yılının aynı döneminde yaklaşık 691 milyon olan posta kolisi ve kargosu gönderi sayısı, 2026 yılının ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 5 artarak 728,31 milyona ulaştı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, posta kolisi ve kargosu gönderilerinin ağırlık dağılımına ilişkin de bilgi vererek, "Gönderilerin yüzde 82'sini 2 kilogram ve altındaki gönderiler oluşturdu. 2 ila 20 kilogram arasındaki gönderilerin payı yüzde 17 olurken, 20 kilogramın üzerindeki gönderiler toplamın yalnızca yüzde 1'ini oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

"Kargoların yüzde 83'ünden fazlası şehirler arasında taşındı"

E-ticaret platformlarının yoğun kullanımının gönderilerin yapısına da yansıdığını vurgulayan Uraloğlu, 2026 yılının ilk yarısında posta kolisi ve kargosu gönderilerinin yaklaşık yüzde 96'sının kurumsal gönderi olarak gerçekleştiğini, bireysel gönderilerin payının ise yaklaşık yüzde 4 olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, kargo hareketliliğinin büyük bölümünün şehirler arasında gerçekleştiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Posta kolisi ve kargosu gönderilerinin yüzde 83'ünden fazlası şehirler arası gönderilerden oluştu. Gönderilerin yaklaşık yüzde 15'i şehir içinde teslim edilirken yurt dışına gönderilenlerin oranı yaklaşık yüzde 2 olarak gerçekleşti. 2026 yılının ilk yarısında posta kolisi ve kargosu teslimatlarının en fazla gerçekleştirildiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli oldu."

Uraloğlu, teslimat sürelerine ilişkin verileri de değerlendirerek, yurt içi posta gönderilerinin yaklaşık yüzde 11'inin kabul edildiği gün içerisinde teslim edildiğini, kabul edildiği gün dahil olmak üzere gönderilerin yaklaşık yüzde 88'inin en geç iki gün içerisinde alıcılarına ulaştırıldığını belirtti.

"2026'nın ilk yarısında haberleşme gönderi sayısı 105,8 milyon"

Kargo ve koli gönderilerinin yanı sıra haberleşme gönderilerine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"2026 yılının ilk yarısında haberleşme gönderilerinin sayısı yaklaşık 105,8 milyon olarak gerçekleşti. Haberleşme gönderilerinin yüzde 89'u 20 gram ve altında oldu. 20-50 gram aralığındaki gönderiler ise toplamın yüzde 6'sını oluşturdu. Ayrıca haberleşme gönderilerinde de şehirler arası trafik öne çıktı. 2026 yılının ilk yarısında en fazla haberleşme gönderisi teslimatı sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da yapıldı."

Uraloğlu, posta sektöründe 122 bin 804 kişinin istihdam edildiğini, Türkiye genelinde 9 bin 543 posta şubesi ve acentenin hizmet verdiğini belirterek, bunların 1.706'sının İstanbul'da, 737'sinin Ankara'da ve 509'unun İzmir'de bulunduğunu ifade etti.

Sektörde yetkilendirilmiş 52 hizmet sağlayıcısı bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, bu hizmet sağlayıcılara 26'sı ulusal, 29'u yerel olmak üzere toplam 55 yetkilendirme verildiğine dikkati çekti. Uraloğlu, yerel düzeyde en fazla yetki belgesinin İstanbul için verildiğini de kaydetti.

Kaynak: AA
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