Powell'dan Fed Renovasyonu Açıklaması

NEW ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought'un "Fed binası renovasyonu" projesi hakkında sorduğu soruları mektupla cevapladı.

Powell mektubunda, bina yenilemesi projesine ilişkin bilgilerin şeffaflık gereği Fed'in internet sitesine eklendiğini, söz konusu bilgilerin 25 Haziran'da ABD Senatosu'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi önünde yaptığı konuşmayı desteklediğini belirtti.

Kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanma sorumluluğunu ciddiyetle ele aldıklarını bildiren Powell, projenin 2017'de onaylanmasından bu yana titizlikle denetlendiğini vurguladı.

Powell, Fed Yönetim Kurulu üyelerinin her yıl projenin bütçesini onayladığını aktararak, projeye ilişkin yeni bir inceleme daha yapılmasını talep ettiğini de anımsattı.

Projenin iki tarihi binanın yenilenmesini içerdiği için oldukça geniş kapsamlı olduğuna işaret eden Powell, binalarda inşa edilmelerinden bu yana kapsamlı bir yenileme gerçekleştirilmediğini kaydetti.

Powell, projenin Ulusal Başkent Planlama Komisyonu'nun onayladığı plana uygun şekilde ilerlediğinin altını çizerek, inşaatı basitleştirmek ve daha fazla gecikme ya da maliyet artışını önlemek için yapılan az sayıda tasarım değişikliği dışında plana herhangi bir unsur eklenmediğini belirtti.

Projede "bahçe terası" olarak tanımlanan yapının genellikle yağmur suyu yönetimine katkıda bulunmak ve bina verimliliği ile çatı ömrünü artırmak için kullanılan "bitkilendirilmiş çatı" olduğuna değinen Powell, proje kapsamında "VIP yemek salonu" veya "VIP asansör" inşa edilmediğine dikkati çekti.

Powell, Kongre'yi yanlış yönlendirmekle suçlanmıştı

OMB Direktörü Vought, geçen hafta Powell'a gönderdiği mektupta Fed binası renovasyonu hakkında sorular sormuş, Powell'dan bunları yedi iş günü içinde cevaplamasını istemişti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Powell'ı 2,5 milyar dolarlık Fed binası yenilemesi konusunda Kongre'yi yanlış yönlendirmekle suçlamıştı.

Trump, Fed binasının renovasyonuna yapılan masrafa işaret ederek, "Bu bir renovasyon, nasıl olur da 2,5 milyar dolar harcarsınız?" ifadesini kullanmıştı.

Bir basın mensubunun Fed Başkanı Powell'ın söz konusu renovasyon dolayısıyla "dolandırıcılıktan" soruşturma geçirip geçirmeyeceğine yönelik sorusu üzerine Trump, "Sanırım zaten soruşturma altında. Harcaması gerekenden çok daha fazla para harcadı. Fed'in orada oturup faiz oranlarının nereye gideceğini söylemesi gerekiyor ve o 2,5 milyar dolar harcadı. Bence bazı sorunları var." demişti.