Powell: Stagflasyon Beklemiyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

Powell: Stagflasyon Beklemiyoruz

25.06.2025 20:54
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Fed Başkanı Powell, stagflasyon riskinin mevcut olmadığını, ancak koşulları izlediklerini belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinde stagflasyon ile karşı karşıya kalmayı beklemediklerini ancak koşulları izlediklerini ifade etti.

Powell, ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Ekonomide yavaş büyüme ve yüksek enflasyonun bir arada görüldüğü stagflasyon riskinin sorulması üzerine Powell, "Şu anda bunu görmüyoruz. Bu, karşı karşıya kalacağımız temel senaryo da değil." dedi.

Powell, stagflasyonun çok zor bir durum olduğunu belirterek, "Durgun bir ekonomi daha fazla teşvik isterken, enflasyonun yüksek olduğu bir ekonomi daha az teşvik ister. Bu da merkez bankasını zor bir konuma sokar." diye konuştu.

Fed Başkanı Powell, stagflasyonun, karşılaşmayı bekledikleri bir şey olmadığını ancak izledikleri bir şey olduğunu ifade etti.

Fed'in geçen haftaki toplantısının ardından açıklanan ekonomik projeksiyonlarda, ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,7'den yüzde 1,4'e, gelecek yıl için yüzde 1,8'den yüzde 1,6'ya düşürülürken, 2027 için yüzde 1,8 olarak korunmuştu.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,7'den yüzde 3'e, 2026 için yüzde 2,2'den yüzde 2,4'e ve 2027 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e çıkarılmıştı.

Tarifelerin enflasyona etkisine ilişkin soruları da yanıtlayan Powell, bu konuda değerlendirme yapmanın zorluğuna işaret etti.

Powell, "Bunun bu kadar zorlayıcı olmasının sebeplerinden biri, gerçekten modern dönemde bir emsalinin olmaması." dedi.

Tarifelerin enflasyona etkisine ilişkin tahminler konusunda mütevazı olunması gerektiğini düşündüğünü belirten Powell, enflasyona etkisinin düşünülenden daha az veya daha fazla olma olasılığına çok açık olduklarını ifade etti.

Powell, "Bu yüzden, bunun nasıl geliştiğini görerek acele etmemek ve akıllıca bir karar vermek isteyen bir konumdayız." diye konuştu.

Fed Başkanı Powell, dün, Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ilk gününde ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılmıştı.

Faiz indirimleri konusundaki "bekle-gör" yaklaşımını sürdüren Powell, tarifelerin yol açtığı fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın kalıcı enflasyon sorunu haline gelmesini önlemeye odaklandıklarını belirterek, faiz indirimleri konusunda beklemek için iyi konumda olduklarını yinelemişti.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Jerome Powell, Ekonomi, Finans, Döviz, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Powell: Stagflasyon Beklemiyoruz - Son Dakika

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