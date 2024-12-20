Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir

Ekonomi

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir, Haberler.com'da gazeteci Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu.

Prof. Dr. Cemal Zehir, Türk-İş'in pazarlık masasında güçlü bir teklif sunarak asgari ücret görüşmelerine etkili bir başlangıç yaptığını belirtti. Ancak işveren tarafının çok düşük rakamlarla görüşmelere başladığını ifade etti. Zehir, asgari ücretin 22 bin 500 TL'den başlayıp 23 bin TL civarında şekilleneceğini ve en fazla 25 bin TL'ye ulaşacağını öngördüğünü açıkladı. Refah payı artışlarıyla yüzde 30 oranında bir artışın gerçekleşebileceğini dile getirdi.

"FAİZLERİN DÜŞMESİYLE PİYASA CANLANACAKTIR"

Merkez Bankası'nın Aralık ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının beklendiğini söyleyen Zehir, faizlerin düşmesiyle piyasanın canlanabileceğini ifade etti. Ancak faiz indiriminin yatırımlara etkisinin sınırlı olacağını, 2,5 puanlık bir düşüşün ekonomik bir patlama yaratmayacağını vurguladı. Fed'in de 2025 yılı sonuna kadar iki kez faiz indirimi yaparak ABD ekonomisini durgunluktan kurtarmayı hedeflediğini belirtti.

"2025 YILI DOLAR BEKLENTİM 42-44 TL BANDINDA, EUROYU DA 43-45 TL BANDINDA BEKLİYORUM"

Altının ons fiyatının 2025 yılında 2 bin 800 ila 3 bin dolar seviyesine ulaşacağını tahmin eden Zehir, döviz kurlarında ise doların 42-44 TL, euronun ise 43-45 TL bandında seyredeceğini öngördü. Zehir, Borsa İstanbul'un yüksek faizler nedeniyle yerinde saydığını, faiz düşüşlerinin borsayı olumlu yönde etkileyebileceğini söyledi. Bu ekonomik tahminlerin yatırımcılara yol gösterici olabileceğini belirtti.