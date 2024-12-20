Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir

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Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, asgari ücretin 22 bin 500 TL'den başlayıp 23 bin TL civarında şekilleneceğini ve en fazla 25 bin TL'ye ulaşacağını tahmin etti. Faizlerin düşmesiyle piyasanın canlanabileceğini, ancak bu düşüşün yatırımlara sınırlı etki yapacağını belirtti.

20.12.2024 11:07
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Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir, Haberler.com'da gazeteci Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu.

Prof. Dr. Cemal Zehir, Türk-İş'in pazarlık masasında güçlü bir teklif sunarak asgari ücret görüşmelerine etkili bir başlangıç yaptığını belirtti. Ancak işveren tarafının çok düşük rakamlarla görüşmelere başladığını ifade etti. Zehir, asgari ücretin 22 bin 500 TL'den başlayıp 23 bin TL civarında şekilleneceğini ve en fazla 25 bin TL'ye ulaşacağını öngördüğünü açıkladı. Refah payı artışlarıyla yüzde 30 oranında bir artışın gerçekleşebileceğini dile getirdi.

"FAİZLERİN DÜŞMESİYLE PİYASA CANLANACAKTIR"

Merkez Bankası'nın Aralık ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının beklendiğini söyleyen Zehir, faizlerin düşmesiyle piyasanın canlanabileceğini ifade etti. Ancak faiz indiriminin yatırımlara etkisinin sınırlı olacağını, 2,5 puanlık bir düşüşün ekonomik bir patlama yaratmayacağını vurguladı. Fed'in de 2025 yılı sonuna kadar iki kez faiz indirimi yaparak ABD ekonomisini durgunluktan kurtarmayı hedeflediğini belirtti.

"2025 YILI DOLAR BEKLENTİM 42-44 TL BANDINDA, EUROYU DA 43-45 TL BANDINDA BEKLİYORUM"

Altının ons fiyatının 2025 yılında 2 bin 800 ila 3 bin dolar seviyesine ulaşacağını tahmin eden Zehir, döviz kurlarında ise doların 42-44 TL, euronun ise 43-45 TL bandında seyredeceğini öngördü. Zehir, Borsa İstanbul'un yüksek faizler nedeniyle yerinde saydığını, faiz düşüşlerinin borsayı olumlu yönde etkileyebileceğini söyledi. Bu ekonomik tahminlerin yatırımcılara yol gösterici olabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir

Yıldız Teknik Üniversitesi, Asgari Ücret, Ekonomi, Eğitim, Finans, Refah, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • burhan kıraç:
    asla olamaz bu kadar artış Enflasyon yukselir 17 den 19 arası iyi ...gerisi hayal olur ...cok para vermek enflasyonu arytırırı 17 ile 19 arası ....Fakat asla zam yapılmasına hukumet izin vermemesi lazım ...devlet meurlarına vs zam yuzde 10 yeterli cok para basmak enflasyonu yukseltır.... 8 28 Yanıtla
  • Sadri Tunca:
    asgari ücretliye minimum yapılması gereken zam %35-50 bandında olmalı . Devlet memurları şu an dahi asgari ücretlinin 3 kat maaş almakta . Devlet memurlarına yapılması gereken zam Max %10 olmalıdır adalet budur . 14 6 Yanıtla
  • alos :
    ŞU KONUDA HEP EKONOMİSTİM DİYENLER KONUŞTU. HEPSİNE HODRİ MEYDAN DİYORUM, NOKTA ATIŞ 22.050 TL. EĞER MÜDAHALE OLURSA ARTI 500 7 6 Yanıtla
  • Murat Bahtiyar:
    30.000 5 4 Yanıtla
  • cengiz:
    Cumhurbaşkanım emekli maaşı veasgari ücret arasındaki makası daraltcam demiştiniz 2 yıl önce makas gittikçe deri kivrilik emeklinin bir tarafına lierliyor makas ?? kapanacakti ne oldu 5 0 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    sana ne.. yetkili misin? yetkili olanlar açıklama yapmıyor da sen neden bir rakam veriyorsun? 3 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    zaten 6ay önceden konuşulanda buydu fiyatlarda buna göre yükseldi.boş yapmayın 0 0 Yanıtla
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