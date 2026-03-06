Prof. Dr. Lale Duruiz'e Emeritus Ünvanı - Son Dakika
Prof. Dr. Lale Duruiz'e Emeritus Ünvanı

Prof. Dr. Lale Duruiz\'e Emeritus Ünvanı
06.03.2026 11:50
İstanbul Bilgi Üniversitesi kurucularından Prof. Dr. Lale Duruiz, Emeritus Profesörlük ünvanı aldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi kurucularından ve eski rektörlerinden Prof. Dr. Lale Duruiz için "Emeritus Profesörlük" töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 30. yılını kutlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kuruluş sürecinde katkıları bulunan, üniversitenin geçmiş dönem rektörlerinden, BİLGİ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Duruiz, santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenen törenle Emeritus Profesörlük ünvanı aldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan, Duruiz ile üniversitenin kuruluşundan bu yana birlikte çalışma olanağı bulduğunu belirtti.

Üniversitenin bugünlere gelmesinde Duruiz'in büyük emeği ve katkısı olduğunu aktaran Yazgan, "Kendisiyle çalıştığım her dönemde onun ne kadar nazik, anlayışlı ve vizyoner olduğuna bizzat tanıklık ettim. Bugün bu görevi yapabiliyorsam, bunda onun payı çok büyüktür. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandu.

BİLGİ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serda Selin Öztürk de Duruiz'in üniversitenin kurucu kadrosunda yer almış bir akademisyen olarak üniversitenin temel değerlerinin oluşmasında erken dönemden itibaren önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Halihazırda gururla sahip oldukları birçok yapının temelinin Duruiz'in liderlik anlayışıyla atıldığına işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Lale Hocamızın mirası, kurumumuzun ruhuna kattığı değer ve insanların kalbinde bıraktığı derin izdir. Bugün kendisine verilen Emeritus ünvanı, akademik kariyerinin onurlandırılmasının yanı sıra üniversitemizin ona duyduğu saygı, minnettarlık ve vefanın da bir göstergesidir. Umarım taşıdığı zarafetin, kimseyi kırmadan kurabildiği otoritenin, bıraktığı etkinin ve akademiye duyduğu saygının küçük bir kısmını dahi kendi duruşumuzda yaşatabiliriz."

Prof. Dr. Lale Duruiz de üniversitenin kuruluş sürecinde büyük heyecanla yola çıktıklarını anlattı.

Başladıklarında binaları ve yeterli imkanlarının olmadığını ama herkesin hayalin bir ucundan tuttuğunu belirten Duruiz, "Zamanla bir sistem kurduk, birlikte büyüdük ve bugün 70 bin mezunu olan bir üniversiteye dönüştük. Belki bugün her şey, tüm bilgiler hızla değişiyor ama öğrencilerimize güven, sevgi ve bir düşünme yöntemi kazandırdığımızı umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Kültür, Son Dakika

