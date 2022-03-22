PROFEN, Türksat AŞ ve TUSAŞ ile Washington Büyükelçiliği'nde resepsiyon verdi - Son Dakika
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PROFEN, Türksat AŞ ve TUSAŞ ile Washington Büyükelçiliği'nde resepsiyon verdi

22.03.2022 17:05
PROFEN, Türksat AŞ ve TUSAŞ ile Washington Büyükelçiliği'nde resepsiyon verdi

PROFEN, Türksat AŞ ve TUSAŞ ile Washington Büyükelçiliği'nde resepsiyon verdi.

PROFEN, Türksat AŞ ve TUSAŞ ile Washington Büyükelçiliği'nde resepsiyon verdi.

Şirket açıklamasına göre, dünyanın önde gelen uydu iletişimi etkinliklerinden Satellite 2022 kapsamında Washington Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona, PROFEN Üst Yöneticisi (CEO) Önder Havuzlu, İcra Kurulu Üyesi Yusuf Orbay Soydan, İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Cem Odaman, PROFEN Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Kamil Yüksel, PROFEN Uydu Hizmetleri Genel Müdürü Gürkan Sencar ve PROFEN Ar-Ge Direktörü Hakan Savaşan katıldı.

Resepsiyon kapsamında firmaları kabul eden Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, uydu teknolojilerinin önemini vurguladı.

Resepsiyon kapsamında PROFEN CEO'su Önder Havuzlu tarafından Hasan Murat Mercan'a ürün ve hizmetler hakkında bilgi verildi ve Türkiye'nin bu alanda yetişmiş insan gücü ve teknik kabiliyetleri ile dünya ile rekabet edebilir bir konumda olduğu belirtildi.

Hasan Murat Mercan da bu alanda uluslararası iş birliklerini geliştirmeleri gerektiğini belirterek, Amerika ile Türk şirketleri arasında bu alandaki iş birliğinin artması gerektiğini vurguladı.

PROFEN Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Kamil Yüksel de her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen etkinliğin uydu ve uzay sektöründeki önemine işaret ederek, şirket olarak TUSAŞ ve Türksat ile birlikte Türkiye'yi temsil etmekten gururlu olduklarını kaydetti.

Şirketin ürün ve kabiliyetlerine değinen Yüksel, Türkiye'nin gelecek yıllarda uydu ve uzay alanındaki misyon ve hedeflerinin gerçekleşmesi için yapılan çalışmalar neticesinde PROFEN'in dünyada bu alanda daha da etkili olacağını belirtti.

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Washington Büyükelçiliği, Kamil Yüksel, Türkiye, Türksat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PROFEN, Türksat AŞ ve TUSAŞ ile Washington Büyükelçiliği'nde resepsiyon verdi - Son Dakika


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