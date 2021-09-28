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Profesyonellere yönelik Kurumsal İlişkiler Sertifika Programı - Son Dakika

Profesyonellere yönelik Kurumsal İlişkiler Sertifika Programı

28.09.2021 15:38
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Kurumsal İlişkiler Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliğinde hazırlanan Kurumsal İlişkiler Sertifika Programı, şirketlerin paydaş ilişkilerini doğru yöneterek stratejik iş hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Kurumsal İlişkiler Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliğinde hazırlanan Kurumsal İlişkiler Sertifika Programı, şirketlerin paydaş ilişkilerini doğru yöneterek stratejik iş hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

İş dünyasının hızla değişen koşulları içerisinde kurumsal ilişkilerin rolü giderek artıyor. Yapılan araştırmalar mevzuat değişiklikleri, politik belirsizlikler, ticaret savaşları, iklim değişikliği ve toplumsal talepler gibi konuların son yıllarda CEO'ların ve yönetim kurullarının gündeminde daha fazla yer aldığını gösteriyor. Covid-19 pandemisiyle beraber kurumsal ilişkiler fonksiyonu artık şirket stratejilerinin en önemli unsurlarından biri haline gelmiş durumda. Bu nedenle üst düzey yöneticilerin toplumla, kamu kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ve diğer paydaşlarla kurdukları ilişkilerin gücü, ticari başarılarını doğrudan etkiliyor. Kurumsal İlişkiler Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenecek olan Kurumsal İlişkiler Sertifika Programı'nın, bu alanda çalışan veya çalışmak isteyen profesyonellere yönelik hem teorik hem de pratik eğitim veren bir içerik sunduğu açıklandı.

4 Kasım tarihide başlayacak ve toplam 72 saat sürecek eğitim, üniversitenin akademisyenleri ve özel sektörden üst düzey yöneticiler tarafından verilecek.

Konu hakkında bilgi veren Kurumsal İlişkiler Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ateş, " Covid-19 pandemisi ile özel sektörün, tüm paydaşlarına karşı sorumluluğu artmış durumda. Şirketlerin varlığını sürdürebilmesi ve rekabet avantajı sağlaması ancak paydaşlarına ürettiği değer ile mümkün. Kurumsal İlişkiler Sertifika Programı'mızda değişen beklentileri ve özel sektörün bu değişime nasıl cevap vermesi gerektiğini ele alacağız" diye konuştu.

Kurumsal İlişkiler Enstitüsü Genel Sekreteri ve Eğitim Koordinatörü Dr. Ceyhun Emre Doğru ise şöyle konuştu: "Özel sektör yöneticilerinin başarılı olmaları için artık sadece ticari faaliyetleri yürütmeleri yetmiyor. Stratejik hedeflerine ulaşmak için kamu kurumlarının düzenlemelerini ve kamuoyunun beklentilerini doğru yönetmek zorundalar. Üniversitenin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile yaptığımız iş birliği ile özel sektörün bu alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yetiştirmeyi ve kurumsal ilişkiler alanında kariyer yapmak isteyen profesyonellerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz." - İSTANBUL

Koronavirüs, Kamu, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Profesyonellere yönelik Kurumsal İlişkiler Sertifika Programı - Son Dakika Ekonomi


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