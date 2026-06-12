Prometeon Türkiye'ye Yeni Pazarlama Müdürü Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prometeon Türkiye'ye Yeni Pazarlama Müdürü Atandı

Prometeon Türkiye\'ye Yeni Pazarlama Müdürü Atandı
12.06.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuğba Başaran, Prometeon Türkiye Pazarlama Müdürlüğü'ne atandı. Kariyerine Pirelli'de başladı.

Prometeon Türkiye'nin Pazarlama Müdürlüğüne Tuğba Başaran atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Prometeon Türkiye'de üst düzey atama gerçekleştirildi.

Prometeon Tyre Group'da farklı görevlerde sorumluluklar üstlenen Tuğba Başaran, Prometeon Türkiye Pazarlama Müdürü olarak atandı.

Lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Başaran, kariyerine Pirelli bünyesinde başladı.

Pirelli'de "Ağ ve Sistem Yönetimi" alanında görev aldıktan sonra Başaran, teknolojik altyapı birikimini, satış sistemleri ve ticari pazarlama süreçlerine yönlendirdi. Başaran, Pirelli'de yaklaşık 9 yıl görev yaptı.

Başaran, 2016'da Pirelli'nin endüstriyel lastik operasyonlarının ayrılmasıyla başlayan Prometeon'un bağımsız yapılanma sürecinde görev aldı ve kariyerini Prometeon bünyesinde sürdürdü.

Prometeon'da 10 yıldır farklı bölgeleri Türkiye'den yöneterek dijital pazarlama, iletişim, marka yönetimi, satış operasyonları, ürün ve ticari pazarlamaya kadar uzanan yelpazede liderlik üstlendi.

Yeni görevinde Başaran, Prometeon Türkiye'nin pazarlama stratejilerine yön vererek şirketin büyüme hedeflerine katkı sağlamaya devam edecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Pirelli, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Prometeon Türkiye'ye Yeni Pazarlama Müdürü Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarder Elon Musk’ın Orta Doğu’daki şirketleri İran’ın hedef listesinde Milyarder Elon Musk'ın Orta Doğu'daki şirketleri İran'ın hedef listesinde
Antalya’da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı Antalya'da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı
Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada sanık hakim karşısına çıktı Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada sanık hakim karşısına çıktı
Alanya’da karnından 12 kilogramlık kitle çıkarılan Rus hasta sağlığına kavuştu Alanya'da karnından 12 kilogramlık kitle çıkarılan Rus hasta sağlığına kavuştu
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti

15:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye çok konuşulacak benzetme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok konuşulacak benzetme
15:40
Futbolseverleri kızdıran 6 dakika Dünya Kupası’nda bir ilk
Futbolseverleri kızdıran 6 dakika! Dünya Kupası'nda bir ilk
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
14:51
Dolar dolu kutulardan lüks villaya Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
14:09
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
13:42
Özgür Özel’den yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 16:03:28. #7.12#
SON DAKİKA: Prometeon Türkiye'ye Yeni Pazarlama Müdürü Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.