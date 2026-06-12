Prometeon Türkiye\'ye Yeni Pazarlama Müdürü Atandı

Prometeon Türkiye'nin Pazarlama Müdürlüğüne Tuğba Başaran atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Prometeon Türkiye'de üst düzey atama gerçekleştirildi.

Prometeon Tyre Group'da farklı görevlerde sorumluluklar üstlenen Tuğba Başaran, Prometeon Türkiye Pazarlama Müdürü olarak atandı.

Lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Başaran, kariyerine Pirelli bünyesinde başladı.

Pirelli'de "Ağ ve Sistem Yönetimi" alanında görev aldıktan sonra Başaran, teknolojik altyapı birikimini, satış sistemleri ve ticari pazarlama süreçlerine yönlendirdi. Başaran, Pirelli'de yaklaşık 9 yıl görev yaptı.

Başaran, 2016'da Pirelli'nin endüstriyel lastik operasyonlarının ayrılmasıyla başlayan Prometeon'un bağımsız yapılanma sürecinde görev aldı ve kariyerini Prometeon bünyesinde sürdürdü.

Prometeon'da 10 yıldır farklı bölgeleri Türkiye'den yöneterek dijital pazarlama, iletişim, marka yönetimi, satış operasyonları, ürün ve ticari pazarlamaya kadar uzanan yelpazede liderlik üstlendi.

Yeni görevinde Başaran, Prometeon Türkiye'nin pazarlama stratejilerine yön vererek şirketin büyüme hedeflerine katkı sağlamaya devam edecek.