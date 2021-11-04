Promosyon sektörü genel kurula hazırlanıyor

Promosyon ve matbaa sektörü genel kurul gerçekleştirecek. Toplantıda ihracat ve sektör hedefleri paylaşılacak.

Promosyon ve matbaa sektörü genel kurul toplantısında bir araya gelecek. PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz 6 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek ikinci olağan genel kurul toplantısında ihracat ve sektör hedeflerinin paylaşılacağını söyledi. 2019 yılında kurulan derneğin promosyon ürünleri sektörü ve matbaa-basım sanayii için ortak bir çalışma zemini oluşturarak, her iki sektörde dayanışma ve birlikte çalışma kültürünü inşa etmek amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. - İSTANBUL