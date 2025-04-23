PTT'den Nasreddin Hoca Temalı Pul ve Zarf

PTT AŞ tarafından "Çizgi Kahramanlar (Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Çizgi Kahramanlar (Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu)" konulu 2x35 lira (36x52 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 105 lira bedelli ilk gün zarfı ve 2x70 lira bedelli maksimum kartı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışının yanı sıra Ulus PTT Müdürlüğü'nde "Çizgi Kahramanlar (Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu) 23.04.2025 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılıyor.???????